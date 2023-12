Sechs-Minuten-Trailer zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes veröffentlicht

505 Games hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der die wichtigsten Dinge von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes vorstellt.

Alles über Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Mit einer Länge von über sechs Minuten ist der Trailer ein guter Startpunkt, um mehr über das Game zu erfahren. Zuerst beginnt es mit der Vorstellung der drei Hauptfiguren: Nowa, Seign und Marisa. Auf ihren Reisen können sie insgesamt hundert einzigartige Helden treffen. Einige der, die der Trailer zeigt, sind Hildi, Yuferius VII und Mio. Wir können die Beziehung der Charaktere zueinander verbessern, um neue Fähigkeiten und Bewegungen für den Kampf freizuschalten. Der Trailer gibt auch eine Vorstellung von der Einstellung, in der sich alles abspielen wird. Neben dem normalen rundenbasierten Kampf gibt es auch den aus Suikoden bekannten Kriegsmodus und Duelle.

Wir dürfen uns in der Stadt ausruhen und Minispiele spielen, wenn wir gerade nicht kämpfen oder erkunden. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes verwendet Pixel-Sprites in einer 3D-Umgebung, die an ältere Spiele erinnert. Niemand Geringeres als Yoshitaka Murayama, der Schöpfer der Suikoden-Serie, ist schließlich der Regisseur und Produzent. Dies ist auch der Grund, warum es so viele Ähnlichkeiten sowohl in der Ästhetik als auch im Gameplay zwischen den beiden Spielen gibt. Wer weiß, vielleicht gibt es dann auch ein neues Suikoden? Come on, Konami! Das neueste Spiel wird jedenfalls am 23. April 2024 auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen. Hier der Trailer für euch: