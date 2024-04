Suika Game: Das Wassermelonenspiel ist auch schon auf iOS

Wie wir bereits berichteten, ist Suika Game nun auch auf iOS erhältlich. Amerika darf sich schon freuen – Europa kommt demnächst dran!

Mehr zu Suika Game

Suika Game, das Wassermelonen-Puzzlespiel, das letztes Jahr auf Nintendo Switch viral gin, kann für 2,99 Euro im Apple Store heruntergeladen werden, so dass es auf iPhone und iPad spielbar ist. Der Titel der offiziellen Version ist “Suika Game-Aladdin X” und stammt von XGIMI Limited. Der Titel wurde letzten Monat im App Store für Spieler außerhalb Japans veröffentlicht; das Spiel wurde im Dezember auf iOS in Japan veröffentlicht. Das Game ist ein Puzzlespiel, bei dem ihr Früchte in eine Schachtel fallen lassen. Wenn sich Früchte des gleichen Typs berühren, verschmelzen sie zu einer neuen, größeren Frucht. Kirschen verbinden sich zu Erdbeeren, Erdbeeren zu Trauben, Trauben zu Orangen, Orangen zu Kaki, Kaki zu Äpfeln und so weiter, bis zur Wassermelone. Theoretisch geht das Spiel endlos weiter, denn zwei Wassermelonen, die sich berühren, verschwinden wie in Tetris.

Natürlich ist es nicht ganz so einfach: Die Physik von Suika Game lässt die Frucht überall abprallen, was es schwierig macht, euren Vorrat zu organisieren. Die iOS-Version des Spiels hat die gleiche Prämisse, aber eine Box, die etwas anders geformt ist, um in den iPhone-Bildschirm zu passen. Ihr verwendet den Touchscreen, um die Frucht zu bewegen, die fällt, wenn ihr euren Finger loslasst. Außerdem könnt ihr entweder vertikal oder horizontal spielen. Eine Android-Version wird im nächsten Monat erwartet. In diesem Jahr hat der Entwickler Aladdin X einen Multiplayer-DLC für Nintendo Switch veröffentlicht, mit dem wir einen lokalen Koop-Modus spielen können. Es wird erwartet, dass der Online-Multiplayer in Zukunft hinzugefügt wird. Das Spiel und sein DLC sind für etwas über fünf Euro erhältlich. Allein das Suika-Spiel kostet sowohl für iOS als auch für Nintendo Switch 2,99 Euro.