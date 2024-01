Suika Game: Hit für Nintendo Switch erscheint nun auch für iOS-Geräte

Aladdin X gab bekannt, dass Suika Game (Watermelon Game) jetzt im japanischen iOS App Store erhältlich ist. Kommt es auch nach Europa?

Mehr zu Suika Game

Das Spiel kostet 240 Yen (also 1,99 Euro) und wird von popIn Inc. veröffentlicht. Da Suika Game seit dem 21. Oktober 2023 im globalen Nintendo Switch Store erhältlich ist, ist es wahrscheinlich, dass das Spiel auch im globalen iOS App Store erscheinen wird. Nach dem Erfolg des Originalspiels gab es schon sehr viele inoffizielle Knock-off-Versionen, die auf mobilen Geräten und Konsolen veröffentlicht wurden. Ein Beispiel ist eine inoffizielle Veröffentlichung namens The Suika Game, und wenn ihr nur den Namen des Titels sucht, findet ihr schon einige Nachmacher-Spiele.

Die Popularität von Suika Game führte dazu, dass das Spiel den Spitzenplatz in der japanischen Nintendo Switch 2023 Download-Rangliste erreichte, über Titeln mit großer Anhängerschaft und Verkaufszahlen wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, verschiedene Pikmin-Titel oder etwa das kürzlich erschienene Super Mario Bros. Wonder. Worum es im Melonenspiel geht, fasst dieses Video ganz gut zusammen – es ist ein Mix aus Threes respektive 2048 sowie physikbasierter, süßer Animation. Seht selbst: