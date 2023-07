Story-Leiterin von Fable verlässt Playground Games

Anna Megil, die Erzählleiterin des bevorstehenden Fable-Neustarts, hat angekündigt, dass sie das Projekt verlassen wird.

Trifft das Fable? Wohl nicht mehr

Megil, die zuvor an Guild Wars 2, Dishonored und Control gearbeitet hat, sagte auf Twitter, dass sie “mehrere wunderbare Jahre mit Entwürfen in einer wunderbaren Welt verbracht hat, aber die Zeit fühlt sich für neue Herausforderungen richtig an. Die Arbeit an Fable war ein Traum, der für mich wahr wurde, und es ist schmerzhaft, ihn hinter mir zu lassen. Aber Playground hat ein heroisch talentiertes Team zusammengestellt, also weiß ich, dass es in guten Händen ist. Ich freue mich auf das, was als nächstes kommt – für sie und für mich”, sagte Megil. Playground-Mitbegründer Gavin Raeburn hat zusammen mit anderen ehemaligen Mitarbeitern von Playground Games Anfang dieses Jahres Lighthouse Games ins Leben gerufen.

Lighthouse Games ist das zweite Triple-A-Studio, das in diesem Jahr von ehemaligen Playground-Mitarbeitern zusammengestellt wurde. Im Januar wurde bekannt gegeben, dass einige der wichtigsten Talente hinter der Forza Horizon-Serie Playground verlassen hatten, um ein neues Triple-A-Entwicklungsstudio namens Maverick Games zu gründen. Nach Jahren des Schweigens wurde im Juni ein neuer Trailer für den Fable-Neustart als Teil des Xbox Games Showcase gezeigt. Der neue Trailer, in der In-Game-Engine läuft, zeigt The IT Crowd-Star Richard Ayoade, der die Geschichte des Spiels erzählt. Wir berichteten bereits darüber und sind gespannt wie ein Flitzebogen – wie steht es da bei euch bezüglich Fable?