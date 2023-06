Erster Trailer zu Fable 4: Das RPG ist zurück, Baby!

Fable 4 ist endlich wieder in Aktion mit einem brandneuen Trailer. Dieser ist in Spielgrafik gehalten, also macht euch bereit!

Über Fable 4

Nach vielen Jahren der Funkstille hat der Entwickler Playground Games den Fable-Fans endlich einen lang erwarteten neuen Blick auf den mit Spannung erwarteten Neustart gegeben. Wir können den vollständigen Fable 4-Gameplay-Trailer direkt unten sehen, in dem niemand Geringerer als Richard Ayoade die Rolle eines Bösewichts übernimmt. Der Trailer zeigt den IT-Crowd-Star, der die Rolle des Erzählers spielt, bevor sich herausstellt, dass er tatsächlich der Antagonist in dieser ganzen Expedition ist. Das Franchise ist also zurück, und es wirkt, als wäre es genauso schräg wie seine Vorgänger. Perfekt!