Steam Next Fest: Demo zu Enshrouded veröffentlicht

Das Koop-Spiel Enshrouded wird vom Team als Valheim meets Zelda beschrieben, und es gibt nun eine Demo für alle zum Ausprobieren!

Eine Demo für das Fantasy-Überlebensspiel Enshrouded wurde für das aktuelle Steam Next Fest veröffentlicht, und das Action-RPG-Überlebensabenteuer sieht für Action-, Survival- und Schlossbau-Fans ansprechend aus. Der Titel wurde Anfang dieses Jahres angekündigt und handelt davon, dass ihr eine ganze Stadt mit NPCs erschaffen könnt. Die Demo bietet eine breite Palette von Gameplay-Möglichkeiten, die die Spieler:innen an ihren persönlichen Abenteuerstil anpassen können: Bauen, Kämpfen, Freundschaft mit dem ersten legendären Handwerker, dem Schmied, Erkunden, Terraforming, Abreißen, Leveln und mehr. Innerhalb des vordefinierten Demobereichs werden eifrige Spieler:innen in der Lage sein, entweder Koop- oder Solo-Gameplay zu konstruieren, zu kämpfen und zu gestalten.

Das Game spielt in einer verwüsteten Welt, in der unser Charakter, der Flameborn, versuchen muss, Altäre zu bauen, um ein Reich wiederzuentdecken und zurückzugewinnen, das in sehr gefährliches, monstermachende mystisches Miasma gehüllt ist. Ein Veröffentlichungsdatum für Enshrouded gibt es noch nicht, aber das ist auch ganz gut so, gut Ding braucht nun mal Weile. Wir berichteten bereits zuvor über den Titel und freuen uns schon auf mehr Zeit mit dem Game! Das Spiel wird von Keen Games – zuvor für Portal Knights verantwortlich – produziert. Die Spieldemo funktioniert so weit recht ordentlich, aber in den Steam-Diskussionen werden noch Leistungs- und Optimierungsprobleme angesprochen: Klar, wenn sich alles noch in der Betaphase befindet. Ein Trailer zum Spiel gefällig?