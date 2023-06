Keen Games’ Enshrouded vorgestellt: Survival-Action vom Feinsten

Von der offiziellen Steam-Website des Spiels : Du bist Flameborn, die letzte Hoffnung eines sterbenden Volks. Erwache und überlebe das Grauen des verderben bringenden Nebels. Brich in eine gewaltige Welt auf, überwinde mächtige Bosse, baue prachtvolle Hallen und gehe deinen Weg in diesem Koop-Survival-Action-RPG für bis zu 16 Spieler:innen!

Mit Enshrouded will Keen Games den nächsten, großen Action-Titel veröffentlichen. Trailer zum Spiel gibt’s hier!

Mehr zu Enshrouded

Der erste Gameplay-Trailer stellt die laut Keen Games „harte und unbarmherzige Welt“ von Enshrouded vor. In dieser Welt müsst ihr um euer Überleben kämpfen, ein Ziel wählen, die Angriffsmuster eurer Feinde durchschauen und dementsprechend agieren. Attacken lassen sich abblocken oder parieren, und verschiedenste Spielstile sollen unterstützt werden. Wer sich also hinterhältig anschleichen möchte, soll das genau so können wie den brachialen Nahkampf zu nutzen.

Doch auch abseits des Kampfes soll es verschiedene unterschiedliche Möglichkeiten geben. Enshrouded ist nämlich als Koop-Spiel für bis zu 16 Spieler:innen konzipiert, und darin geht es nicht nur ums Kämpfen. Das Handwerk ist genauso wichtig, daher befindet sich im Titel ein robustes Bau- und Schmiedesystem. Wie das genau aussieht, wird Keen Games in kommenden Videos vorstellen. Das Game wird für 2023 (PC) geplant, und voraussichtlich folgen 2024 die PS5- und Xbox Serie-Versionen.