Das Steam Next Fest ist live, läuft bis 16. Oktober 2023

Viele, viele Demos bietet das Steam Next Fest, eine digitale Veranstaltung für all jene, die gerne Indie-Titel und spannende Games ausprobieren!

Mehr zum Steam Next Fest

Die neueste Ausgabe des Steam Next Fest ist jetzt online. Diese einwöchige digitale Veranstaltung, die den Zugang zu Hunderten von PC-Spiel-Demos beinhaltet, läuft bis zum 16. Oktober 2023. Zusätzlich zu den Spieldemos sagt Valve, dass das Steam Next Fest Dutzende von Livestreams enthalten und den Spielern die Möglichkeit geben wird, mit Entwicklern über ihre kommenden Spiele zu chatten. Valve hat kürzlich die Termine für mehrere zukünftige Steam-Verkäufe bekannt gegeben. Nachdem es zuvor den Verkaufskalender von Steam für den Rest dieses Jahres bestätigt hatte, veröffentlichte es letzten Monat Details zu den für Anfang 2024 geplanten Werbeaktionen.

Dazu gehören der erste große saisonale Verkauf im nächsten Jahr sowie Verkaufsveranstaltungen (Feste), die sich auf bestimmte Spielkategorien konzentrieren. Nach dem Next Fest dieser Woche findet die nächste Ausgabe der Veranstaltung im Februar 2024 statt. Valve veröffentlichte Ende September Counter-Strike 2. Das Spiel kam als Nachfolger von Counter-Strike: Global Offensive an und ermöglichte es den Spieler:innen, ihr Inventar aus dem älteren Spiel mitzubringen. Der Free-to-Play-Titel, den Valve als “den größten technischen Sprung in der Geschichte von Counter-Strike” bezeichnet, war seit März einigen Counter-Strike: Global Offensive-Spieler:innen im Rahmen eines begrenzten technischen Tests verfügbar.