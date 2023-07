Star Wars Outlaws wird eher klein und fein statt massiv und überfordernd

Creative Director Julian Gerighty sagt, dass das Entwicklungsteam von Star Wars Outlaws (wir berichteten) darauf abzielt, die Dinge “überschaubar” zu halten.

Das bedeutet, dass es im Gegensatz zu einigen anderen großen Sci-Fi-Spielen in der Ferne – und ja, natürlich ist da Starfield gemeint – keine prozedural generierten Planeten geben wird, auf denen ihr Zeit vergeuden könnt. Denn Bethesdas Space-Opera wird bekanntlich mehr als 1.000 Planeten bieten, wenn es am 6. September 2023 erscheint, was an sich eine unglaubliche Anzahl ist. Todd Howard sagte, dass es auf vielen von ihnen eine Menge maßgeschneiderter Inhalte geben wird, aber die meisten Planeten werden vom Computer erschaffen. Grundsätzlich gibt es dann viele Orte zu besuchen, aber dann halt nicht viel zu tun – zumindest bei den meisten.

Star Wars Outlaws verfolgt den gegenteiligen Ansatz, sagte Gerighty. Es ist noch nicht bekannt, wie viele Planeten zu besuchen stehen werden, aber alle erforschbaren Gebiete werden “handgefertigt” sein, und dementsprechend gibt es immer was zu tun. “Es ist eine grobe Analogie, aber die Größe eines Planeten könnte etwa [entspricht] zwei der Zonen in Assassin’s Creed Odyssey sein, zum Beispiel”, sagte Gerighty. Spieler:innen werden ebenfalls nicht in der Lage sein, in Outlaws frei im Raum über Planeten zu fliegen: Stattdessen wird es enge Umlaufbahnbereiche zu erkunden geben, in denen Sie Dinge wie Asteroiden oder verfallene Raumstationen finden könnten. Noch gibt es kein Veröffentlichungsdatum für den Ubisoft-Titel abgesehen vom Jahr 2024. Warten wir’s ab!