Gameplay zu Ubisofts Star Wars Outlaws gezeigt: Video gleich hier!

Ubisoft hat 10 Minuten Star Wars Outlaws-Gameplay gezeigt, und Fans stürzen sich natürlich sofort auf den Trailer.

Mehr zu Star Wars Outlaws

Das am Sonntag angekündigte und von Ubisoft Massive entwickelte Spiel soll 2024 für PC, PS5 und Xbox Serie veröffentlicht werden. Das Gameplay zeigt die Gesetzlose Kay Vess, die sich durch eine Unterweltbasis schleicht. Sie kann ihren kleinen außerirdischen Freund Nix benutzen, um Rätsel zu lösen und Feinde abzulenken. Sobald Kay entdeckt wurde, verlagert sich das Spiel in eine Third-Person-Action-Affäre. Wir können Nix auch im Kampf einsetzen, es wird also eine Vielzahl an Möglichkeiten geben. Dann geht es auf einem Speedbike weiter in die offene Welt des Spiels. Kay kann die Zeit auf ihrem Fahrrad verlangsamen, um Feinde aus dem Gleichgewicht zu bringen. Später wird gezeigt, wie sie mit einem kaiserlichen Offizier verhandelt.