Star Wars Jedi: Survivor bekommt 7. Update, Performance-Modus bietet stabile 60 FPS

Das siebte Update von Star Wars Jedi: Survivor ist für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen eingetroffen. Die Macht ist mit der Performance!

Auf Konsolen sagte Respawn, dass es den Leistungsmodus “vollständig überarbeitet” hat, der jetzt “solide 60 FPS” bietet, wenn Raytracing deaktiviert ist. Qualitätsmodus-Optimierungen sollen auch FPS-Schwankungen reduzieren und andere visuelle Verbesserungen hinzufügen, während die variable Bildwiederholfrequenz jetzt auf PS5 unterstützt wird. Das Update führt auch die Unterstützung für NVIDIA DLSS ein. eine Super-Sampling-Technologie, die KI verwendet, um die Auflösung von PC-Spielen zu erhöhen, so dass Spieler effektiv höhere grafische Einstellungen und bessere Bildraten von ihren Systemen erreichen können.

Das sind alles gute Nachrichten, denn mit Star Wars Jedi: Survivor, dem Nachfolger zu Fallen Order, erwartet uns ein ganz starkes Star Wars-Spiel. Es ist ein finanzieller Erfolg für Respawn, sowohl Fans wie auch die Presse sind begeistert, und mit regelmäßigen Updates seit seinem Erscheinen ist es nun lohnender als jemals zuvor, das Spiel auszuprobieren. Zudem kündigte EA erst vor kurzem an, das Spiel für PS4 und Xbox One zu veröffentlichen, obwohl ein Termin dafür noch nicht bestätigt wurde. Der Regisseur der Star Wars Jedi-Serie, Stig Asmussen, hat gesagt, dass er hofft, eine Trilogie von Spielen zu machen, und Respawn rekrutiert derzeit Teammitglieder für einen vermutlich dritten Teil der Serie. Fans dürfen sich also glücklich schätzen!