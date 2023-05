Star Wars Jedi: Survivor kommt bei den Fans äußerst gut an

Electronic Arts hat gesagt, dass Star Wars Jedi: Survivor einen “sehr starken” Start hat. Was heißt das für die Serie?

Mehr zu Star Wars Jedi: Survivor

Während des Gewinnaufrufs des Unternehmens im vierten Quartal am Dienstag sagte das Unternehmen, dass das Spiel seit seiner Veröffentlichung für PS5, Xbox Serie und PC am 28. April bereits „Millionen” von Spielern erreicht hat. Die Aussage lautete: “In den ersten Wochen haben sich Millionen von Spielern Cal Kestis und BD-1 in ihrer Rebellion gegen das Imperium angeschlossen”, sagte EA-CEO Andrew Wilson. Das klingt nach einem grandiosen Start, obwohl der Titel noch sechs Wochen verschoben wurde, um dem Team die Möglichkeit zu geben, an der Qualität zu feilen.

Das Spiel baut auf Jedi: Fallen Order auf und scheint noch erfolgreicher als sein Vorgänger zu werden. Die Erwartungen von EA wurden jedenfalls erfüllt, und auch im Vergleich zu Teil eins scheint der neue Ableger sehr gut abzuschneiden. Während die Konsolenversionen ganz gut laufen, gab es am PC hohe Anforderungen und einige Probleme, was auch die Wertung beeinflusste. Star Wars Jedi: Survivor hat Werte von 86 (PS5), 85 (Xbox Series X/S) und 79 (PC) auf der Testbericht-Sammelseite Metacritic. Vor seiner Veröffentlichung sagte EA, dass es plant, Fehler und Probleme mit einer Reihe von Patches nach der Veröffentlichung zu beheben, von denen der neueste erst diese Woche herauskam. Der Regisseur von Respawns Star Wars Jedi-Serie, Stig Asmussen, möchte übrigens eine Trilogie daraus machen!