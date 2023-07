EA arbeitet an einem Nachfolger für Star Wars Jedi Survivor

Wenig überraschend, aber doch cool zu wissen: EA dürfte an einem dritten Star Wars Jedi-Teil arbeiten. Lest hier mehr!

Über den neuen Star Wars Jedi-Teil

Auf EAs Website sind zwei Stellenangebote erschienen, die darauf hindeuten, dass sich ein weiteres Star Wars Jedi-Spiel bereits in der Entwicklung befindet. Survivor wurde im April dieses Jahres mit ziemlich guten Kritiken veröffentlicht, im Anschluss an Fallen Order aus dem Jahr 2019. Es macht also absolut Sinn, dass EA ein weiteres Kapitel in Cal Kestis’ Abenteuer in Betracht zieht. Die erste von zwei Stellenanzeigen, die auf dem Karriereportal von EA erscheinen, ist für einen Senior VFX Artist. Der zweite offene Posten ist für einen Senior Combat Designer, für das Star Wars Team von Respawn Entertainment. Die erste Stellenausschreibung ist besonders interessant, da sie Erfahrung mit Unreal Engine 4 erfordert und erwähnt, dass die Erfahrung von Unreal Engine 5 ebenfalls ein Plus ist. Könnte das bedeuten, dass der nächste Teil ein Unreal Engine 5-Game sein wird? Warten wir’s ab.

Das Team hinter den Spielen sagt jedenfalls ausdrücklich, dass die Games immer schon als Trilogie geplant wurden. Sehr wahrscheinlich wurde ein dritter Teil schon längst abgesegnet und ist vermutlich schon in der Entwicklung, gleich nach dem Bombenerfolg von Survivor. Wir werden aber bestimmt noch eine Weile warten müssen, denn zwischen Teil eins und zwei lagen immerhin vier Jahre, und es ist anzunehmen, dass wir also erst 2026 oder 2027 etwas zu einem neuen Star Wars Jedi-Teil hören können. Es sind jedenfalls gute Zeiten für Fans des Franchise, denn derzeit kommen richtig viele gute Spiele heraus. Auch Ubisoft mischt mit und zeigt dank Star Wars Outlaws (kommt ja auch schon 2024), dass man gerade abseits des bekannten Kanons für mächtig Entertainment sorgen kann!