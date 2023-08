Star Wars Jedi: Survivor kommt auch auf PS4 und Xbox One

Aufgrund rekordverdächtiger Quartalseinnahmen hat EA angekündigt, dass Star Wars Jedi: Survivor auf PS4 und Xbox One erscheinen wird.

Obwohl kein Veröffentlichungsdatum vorgeschlagen wurde, enthüllte das Unternehmen die Nachricht während seines Quartals-Calls. “Star Wars Jedi: Survivor ist reine Blockbuster-Unterhaltung, die in einer zeitlosen, kulturbestimmenden IP verwurzelt ist”, sagte CEO Andrew Wilson während des Termins. “Unser Team von Respawn ist stolz darauf, diesen Titel mit kritischem Beifall und kommerziellem Erfolg auf den Markt zu bringen. Millionen von Spielern haben sich bereits mit dem Spiel beschäftigt, was dies zu einem der größten Ereignisse in der Star-Wars-Galaxie in diesem Jahr macht. Dank der Stärke dieser legendären Franchise- und Community-Nachfrage hat sich unser Entwicklungsteam verpflichtet, dieses Jedi-Erlebnis auf PS4 und Xbox One zu bringen. Im kommenden Jahr werden wir die Leidenschaft der Community und die besten Star Wars-Momente zusammenbringen.“

EA bezeichnete Star Wars Jedi: Survivor als einen der Hauptgründe für seine rekordverdächtigen Einnahmen aus dem laufenden Quartal und erwähnte den anhaltenden Erfolg von FIFA 23. “Basierend auf der Stärke der IP, dem ansprechenden Gameplay und neuen Möglichkeiten, den Spielern den Titel zu bringen, wird Star Wars Jedi: Survivor weiterhin langfristigen Wert liefern”, sagte CFO Stuart Canfield während des Gesprächs. EA hatte zuvor gesagt, dass das Spiel einen “sehr starken” Start hatte und in den ersten Wochen “Millionen” von Spielern erreichte. Das Mastermind hinter Respawns Star Wars Jedi-Serie, Stig Asmussen, hat gesagt, dass er hofft, eine Trilogie von Spielen zu machen. Der Erfolg scheint da zu sein, also steht einem Teil drei sicherlich nichts im Weg!