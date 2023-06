Star Ocean: The Second Story R offiziell angekündigt!

Es handelt sich wohl um ein kleines Remake des zweiten Star Ocean -Spiels, das am 2. November auf der Nintendo Switch veröffentlicht wird. Das Spiel hat völlig neue Grafiken, die 2D und 3D in einer wunderschön aussehenden neuen Engine mischen. Wir sehen ausgezeichnete Pixelmodelle, die sich in 3D-Umgebungen bewegen, sowie schöne 2D-gezeichnete Charakterporträts. Als würde Octopath Traveler auf das gute alte Game treffen – hier geht’s zu unserem #ThrowbackThursday-Review des Spiels ! Das Echtzeit-Kampfsystem der Originalspiele kehrt zurück, bei dem wir Charaktere in Echtzeit kontrollieren dürfen. Mit dem Remake können wir Feinde mit Kettenangriffen betäuben und Verbündete zu Hilfe holen, die sich derzeit nicht in der aktiven Gruppe befinden, um während des Kampfes begrenzte Hilfe zu erhalten. Das ist ja mal cool, seht selbst:

Star Ocean: The Second Story R wurde gerade während der Juni-Nintendo Direct angekündigt. Allerdings ist es mehr als ein reines Remaster, anders, als ich vermutete !

In diesem Spiel könnt ihr wie damals zwischen Claude oder Rena als Hauptfigur wählen und die Geschichte aus deren Sicht durchspielen. Eure Wahl wird sich auf die verschiedenen Mitglieder auswirken, die wir rekrutieren können, sowie auf die Ereignisse in der Erzählung. Dias Flac ist nur verfügbar, wenn ihr mit Rena spielt, und den würde ich mit seinem Air Slash wärmstens empfehlen … Jedenfalls bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Denn das Remaster des ersten Star Ocean-Spiels war wirklich nur ein Minimalaufwand, da gab es keine Sperenzchen und kein überarbeitetes Kampfsystem, wie es wohl mit Star Ocean: The Second Story R der Fall sein wird. Hype! Was haltet ihr von dieser Ankündigung – bin ich alleine mit all meiner Freude?