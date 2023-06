Square Enix arbeitet an Star Ocean: The Second Story R – ein Remaster

Square Enix scheint ein Bild für ein noch unangekündigtes Star Ocean: The Second Story R hochgeladen zu haben.

Im Jahr 2019 wurde ein Remake des ersten Teils der Serie für Switch und PS4 unter dem Namen Star Ocean: First Departure R veröffentlicht. Nun schien auf der Square Enix Support-Website ein Logo für ein Spiel namens Star Ocean: The Second Story R auf – mittlerweile wurde es aber wieder offline genommen. Ein Logo für das Spiel scheint also sicherlich darauf hinzudeuten, dass sich ein Remaster des zweiten Spiels in der Entwicklung befindet. Star Ocean: The Second Story wurde von tri-Ace entwickelt und 1998 in Japan von Enix veröffentlicht (das Unternehmen fusionierte erst 2003 mit Square). Sony veröffentlichte es dann 1999 in Nordamerika und im Jahr 2000 in Europa und wurde zu einem meiner persönlichen Lieblingsspiele.