Stalker 2 erscheint nun erst am 20. November 2024 statt im September

In einem neuen Video mit dem Titel “Wirklich, schon wieder?” kündigte der Entwickler GSC Game World eine erneute Verzögerung von Stalker 2 an.

Warten auf Stalker 2

Nun wurde also verlautbart, dass das Spiel nun am 20. November statt wie zuvor geplant am 5. September veröffentlicht wird. “Wir wissen, dass Sie es schon satt haben zu warten, und wir schätzen Ihre Geduld wirklich”, hieß es. “Diese zwei zusätzlichen Monate geben uns die Möglichkeit, mehr “unerwartete Anomalien” (oder einfach “Fehler”, wie Sie sie nennen) zu beheben. S.T.A.L.K.E.R. 2 entwickelt sich zu allem, was wir uns vorgestellt haben, mit dem Start fast hier, und wir freuen uns unglaublich, mehr mit Ihnen zu teilen”, fügte das Studio hinzu. “Um Ihnen einen Vorgeschmack auf das zu geben, was kommt, freuen wir uns, das S.T.A.L.K.E.R. 2 Deep Dive-Video anzukündigen, das am 12. August auf Xbox-Medienkanälen veröffentlicht wird.”