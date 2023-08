Anscheinend kommt das Xbox-exklusive Stalker 2 Ende 2023 heraus

Laut einer Händlerliste könnte der Xbox-Exklusivtitel Stalker 2: Heart of Chornobyl vor Ende des Jahres veröffentlicht werden.

Mehr zu Stalker 2

Der Verlag Plaion hat seine Liste aktualisiert, und plötzlich steht da Stalker 2 mit einem Datum – dem 1.12.2023, ein Freitag. Nicht nur das, auch Entwicklerstudio GSC Game World hat kürzlich bestätigt, dass sein Spiel zum ersten Mal auf der gamescom 2023 in Deutschland spielbar sein wird, was möglicherweise darauf hindeutet, dass es kurz vor der Veröffentlichung steht. Der postapokalyptische Shooter kommt zuerst auf Xbox Serie-Konsolen und PC und wird beim Start auf Xbox Game Pass verfügbar sein. Ursprünglich für die Veröffentlichung im April 2022 geplant, wurde der Titel bereits bei einigen Gelegenheiten verzögert. Ab Juni 2022 sollte es irgendwann im Jahr 2023 veröffentlicht werden. GSC Game World, das vor der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 in Kiew ansässig war, ist seitdem teilweise in die Tschechische Republik umgesiedelt. Freut ihr auf dieses Spiel?