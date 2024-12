Split Fiction von den It Takes Two-Machern kommt im März 2025

Hazelight Studios enthüllt das neue Koop-Spiel Split Fiction – es kommt im März heraus und ist ein reines Koop-Spiel. Sehr gut!

Über Split Fiction

It Takes Two-Entwickler Hazelight Studios hat nach kurzen Teasern sein nächstes Spiel enthüllt, und es sieht genauso wild aus, wie man es von Josef Fares erwarten würde. Fares betritt die Bühne bei den Game Awards 2024, um das Game vollständig zu enthülten, ein neues Koop-Spiel, das aussieht, als könnte es so etwas wie ein spiritueller Nachfolger von It Takes Two sein. Im Enthüllungstrailer sehen wir die zwei Protagonisten Mio und Zoe, die gemeinsam über Plattformen springen. Es ist erwähnenswert, dass der visuelle Stil und die Erzählung im neuen Spiel anders sind, da es eine realistischere Darstellung hat, aber das Gameplay sieht so aus, als wäre es teilweise übernommen worden. Das Split-Screen-Koop-Spiel führt seine beiden Protagonisten durch rasante, intensive Plattform-Levels und jede Stufe verfügt über ihre eigene einzigartige Mechanik.

Die Geschichte zeigt Mio und Zoe, die in einer Simulation gefangen sind und verzweifelt versuchen zu fliehen. Viel mehr Motivation braucht ihr nicht, und als Koop-Titel zeigt es natürlich einige Parallelen zur Geschichte von It Takes Two (zu unserem Test). Darin geht es um ein streitendes Ehepaar, das sich in lebende Spielzeugpuppen verwandelt und ihre ganze Reise damit verbringt, zu versuchen, zu ihren normalen Körpern zurückzukehren. Dieses Spiel gewann das Spiel des Jahres bei den Game Awards 2021 und wurde ein großer Verkäufer für Hazelight, so dass es schon von Anfang an eine Menge Hype um Split Fiction gibt. Um diesen Hype etwas zu befeuern, kündigte Fares auf der Bühne an, dass das Spiel “keine Lootboxen, keine Mikrotransaktionen, keinen Bulls**t” haben wird. Das Game erscheint am 6.3.2025 für PC, PS5, Xbox Serie-Konsolen und Nintendo Switch.