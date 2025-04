Nintendo Switch 2: 256 GB Speicherplatz – und so viel Platz brauchen die Spiele!

Nintendo hat Informationen über die Größe seiner ersten Welle von Switch 2-Spielen veröffentlicht. Der Ausreißer? Mario Kart World.

Über die Größe von Switch 2-Games

Die Nintendo Switch 2-Konsole unterstützt Auflösungen von bis zu 4K, wenn sie angedockt ist, und die Vergangenheit hat gezeigt, dass Spiele mit höherer Auflösung dadurch tendenziell größere Dateigrößen haben. Das liegt an den Texturen, die notwendig sind, um alles so knackscharf darstellen zu können – so weit, so gut. Dies war ein Thema für einige, die befürchteten, dass, obwohl der Speicherplatz der Switch 2 256 GB beträgt – achtmal so groß wie bei der ursprünglichen Switch -, dieser sich schnell füllen könnte, wenn die Spielgrößen in ähnlicher Weise zugenommen haben. Jetzt hat der japanische My Nintendo Store damit begonnen, Switch 2-Spiele vor der Veröffentlichung der Konsole aufzulisten, zusammen mit der Dateigröße jedes Spiels, und es scheint, dass die Fans in der Lage sein werden, mit dem internen Speicher für eine Weile auszukommen, bevor sie in eine Micro SD Express-Karte investieren müssen. Laut dem Store ist Mario Kart World Nintendos größtes Launch-Game, was irgendwie klar war – und dennoch ist die Größe nicht wirklich wild. Und das bei dieser Grafik!

Denn mit 23,4 GB nimmt es immer noch nur etwa 10 % des gesamten Speicherplatzes der Konsole ein (es ist unwahrscheinlich, dass die vollen 256 GB verfügbar sein werden, da auch das Betriebssystem Platz braucht). Mit diesen 23,4 GB ist Mario Kart World mehr als doppelt so groß wie Mario Kart 8 Deluxe mit all seinen DLC-Tracks (11,3 GB). Donkey Kong Bananza ist als 10-GB-Spiel aufgeführt, während die Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition 7,7 GB benötigt und Kirby und das vergessene Land: Switch 2 Edition 5,7 GB braucht. Das ist alles überschaubar! Die Nintendo Classics: GameCube-App, mit der wir mit einem Switch Online + Expansion Pack-Abonnement GameCube-Spiele herunterladen und spielen können, braucht beim Start nur 3,5 GB. Das macht Sinn, denn am ersten Tag werden drei Spiele verfügbar sein und jeder GameCube-Titel wurde ursprünglich auf 1,46-GB-Festplatten veröffentlicht (obwohl selten der gesamte Speicherplatz genutzt wurde). Natürlich wird die App dann jedes Mal, wenn ein neues Spiel hinzugefügt wird, um etwa ein Gigabyte an Größe wachsen.