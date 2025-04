Was ist in der Nintendo Switch 2 Welcome Tour enthalten?

Eine Tech-Demo, getarnt als Spiel, wird für Nintendo Switch 2 erhältlich sein. Doch was erwartet uns mit der Nintendo Switch 2 Welcome Tour?

Über die Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Die jüngsten Konsolen-Starts enthielten in der Regel eine Software, die sich eher wie eine Tech-Demo als wie ein Spiel anfühlte. Mit der Nintendo Switch bekamen wir 1-2 Switch. Die PS5 wurde mit Astro’s Playroom als kostenlose Installation beglückt. Nintendo hat beschlossen, dass Nintendo Switch 2 Welcome Tour eine kostenpflichtige App sein wird, die am 5. Juni 2025 zusammen mit der Konsole startet, und der Preis wird wohl zwischen fünf und sieben Euro liegen. Das Spiel (mehr gibt’s bei der Treehouse Live zu sehen) ist so ähnlich wie eine Museumstour gestaltet, bei der euer Avatar durch die Teile der Konsole wandert und dabei etwas darüber lernt. Wir können mit anderen Besuchern sprechen, die ihre Begeisterung ausdrücken oder versuchen, die spielende Person zu ermutigen, an den „Erlebnissen“ innerhalb der App teilzunehmen. Solche Erlebnisse absolviert ihr, um mehr über die Nintendo Switch 2 zu lernen, und um Medaillen zu sammeln. Warum solltet ihr Medaillen sammeln, fragt ihr? Weil einige der Erlebnisse in diesem Spiel erst freigeschaltet werden, wenn ihr genügend davon gesammelt habt – das hat schon in Super Mairo 64 mit den Power-Sternen funktioniert, und soll auch hier funktionieren. Na denn – was erwartet uns?

Das Quiz ist eine der grundlegendsten Erfahrungen, und diese können gemacht werden, um Medaillen zu verdienen. So gibt es Fragen etwa zu den Joy-Con 2-Controllern, was Details zu Tasten, Funktionen und mehr betrifft. Solltet ihr bei einer Frage stolpern, wird euch die richtige Antwort präsentiert, ihr könnt sie wiederholen und dann richtig beantworten. Weiters müsst ihr die besagten Controllers auch wie Maracas schütteln, oder erspüren, wie die Bälle im Inneren sich anfühlen. Hier kommt das HD-Rumble-Feature der Controller zum Einsatz, das war schon beim Original sehr gut, und wird auch bei der Nintendo Switch 2 wieder funktionieren. Auch Minispiele gibt es in der Nintendo Switch 2 Welcome Tour zu spielen – manche lassen euch tatsächlich ein Jump’n’Run spielen, andere heben die Maussteuerung der neuen Konsole hervor, und wiederum andere kombinieren mehrere Features miteinander. Sogar ein Quiz ist dabei, das euch erraten lässt, wie viele fps gerade aktiv sind – für Interessierte ist das bestimmt herrlich. Ob aber die ganze Familie mit dem Titel glücklich werden wird, müssen wir uns erst im Rahmen eines ordentlichen Testberichts ansehen. Was haltet ihr von dieser Einsteiger-Tour?