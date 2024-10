Hazelight arbeitet wohl an Split Fiction – einem neuen Zwei-Spieler-Koop-Game

Der Name des nächsten Spiels vom It Takes Two-Studio Hazelight wurde von einem zuverlässigen Insider enthüllt: Split Fiction.

Mehr zu Split Fiction

Letzte Woche hat Creative Director Josef Fares das nächste Koop-Spiel des Studios ins Spiel gebracht und eine Nachricht auf X gepostet, in der er es “eine brandneue IP namens S**** ******N” nannte. Dieser Beitrag wurde dann vom offiziellen Hazelight-Account zitiert, der ein redigiertes Bild eines Drehbuchs mit verschiedenen Notizen und Post-its mit dem Ausdruck “Co-op” veröffentlichte, was darauf hindeutet, dass das Studio den reinen Multiplayer-Natur seiner vorherigen Titel fortsetzen wird. Obwohl der Name des Spiels noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, hat der Datenminer billbil-kun, der vor ihrer offiziellen Ankündigung eine lange Erfolgsbilanz mit neuen Spielen und Hardware durchgesickert hat, dies offenbar im Voraus bekannt gegeben.

In einem Beitrag auf dem Dealabs-Blog gibt Billbil-kun an, dass das Spiel Split Fiction heißen wird, und schlägt vor, dass die Art und Weise, wie das Spiel den Bildschirm teilt, eine große Rolle im Gameplay spielen wird. Das Teaser-Bild von Hazelight enthält verschiedene Skizzen, die einen Bildschirm zeigen, der in zahlreiche Richtungen geteilt wird, so dass es so aussieht, dass eine Art dynamische Split-Screen-Mechanik ein Hauptmerkmal sein wird. Hazelight ist auf Koop-Abenteuer spezialisiert, wobei beide bisher veröffentlichten Veröffentlichungen – A Way Out und It Takes Two – nur im Zwei-Spieler-Koop spielbar sind, ohne dass ein Einzelspielermodus möglich ist. Das Erstlingswerk Brothers: A Tale of Two Sons war nur alleine spielbar, und dessen Remake bekam dann auch einen Koop-Modus.