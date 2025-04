Nintendo Switch 2: Diese Games erhalten Gratis-Upgrades für bessere Grafik

Wir wissen: Die Switch 2 kann (fast) alle Originalspiele spielen, es gibt aber auch Updates, die mehr von der Kraft der neuen Konsole nutzen. Lest mehr!

Spiele mit Gratis-Nintendo Switch 2 Upgrades

Der Nintendo Switch 2-Rollout scheint etwas kompliziert. Einige Original-Switch-Spiele erhalten kostenpflichtige Switch 2-Upgrades, die ihre Leistung auf der kommenden Konsole verbessern werden. Wieder andere erhalten kostenlose Switch 2-Upgrades, die ohne zusätzliche Kosten verfügbar sind. Dann gibt’s noch die Kontroverse, dass manche Games auf den Cartridges installiert sind, und andere Hersteller entscheiden sich für den Weg, physische „Game Key Cards“ zu verkaufen – da ist also kein Spiel drauf. So oder so, welche Spiele bekommen nun kostenlose Nintendo Switch 2-Upgrades? Nintendo selbst hat sich entschlossen, diesen Weg für die folgenden Nintendo-Games anzubieten:

Arms

Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Captain Toad: Treasure Tracker

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Game Builder Garage

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

New Super Mario Bros. U Deluxe

Pokemon Karmesin und Purpur

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario Odyssey

Was genau ist es also an diesen Spielen, das auf Switch 2 besser funktioniert als auf der Originalhardware? Laut Nintendo werden diese kostenlosen Updates „die Spielbarkeit verbessern“. Also höchstwahrscheinlich stabilere Bildraten (das war ja besonders bei Pokémon schon fast schrecklich). Wir können kostenlose Updates für diese Spiele herunterladen, die die Leistung verbessern oder die Unterstützung für Funktionen wie GameShare in ausgewählten Spielen hinzufügen können. Der Inhalt dieser kostenlosen Updates wird je nach Spiel unterschiedlich sein. Es ist etwas seltsam, dass die beiden Top-Down-Zelda-Spiele auf Switch kostenlose Switch-2-Upgrades erhalten, während Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erfordern, dass wir die jeweiligen Upgrades kaufen. Es ist unklar, was genau Nintendo dazu bringt, ein kostenloses Upgrade im Gegensatz zu einem kostenpflichtigen Upgrade anzubieten. Vielleicht, weil bei den „großen“ Games Arbeit reingesteckt wurde in Form von besseren Texturen etc.? Übrigens, falls ihr diese Spiele noch nicht habt, gerade läuft ein Sale für so manche Spiele im Nintendo eShop.