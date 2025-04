Korea-Simulator inZOI hat sich schon über eine Million Mal verkauft

Die Verkaufszahlen für die Early Access-Veröffentlichung des Life-Sim inZOI hat eine Million Einheiten überschritten, nach nicht mal zehn Tagen.

Erfolgreiches inZOI

KRAFTON und inZOI Studio gaben dies nicht ohne Stolz bekannt, denn das Game wurde jüngst erst am 28. März im Early Access für PC über Steam veröffentlicht. „Wir fühlen uns geehrt, Ihnen mitteilen zu können, dass inZOI eine Million Verkäufe überschritten hat – was dank Ihrer unglaublichen Unterstützung ermöglicht wurde“, sagte das Entwicklungsteam in einer Erklärung. „Es ist eine Zahl, die sich für uns immer noch unwirklich anfühlt und ein Meilenstein, den wir ohne jeden einzelnen von euch nicht hätten erreichen können. Ihre Begeisterung, Ihre Kreationen, Ihr Feedback, Ihre Inhalte und Ihre Unterstützung haben inZOI auf eine Weise zum Leben erweckt, die wir uns nie hätten vorstellen können. Von Anfang an haben Sie mit uns inZOI gestaltet, und wir sind zutiefst dankbar für die Leidenschaft und Liebe, die Sie in sie geschüttet haben. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, dieses Versprechen zum Leben zu erwecken – wo jedes Leben in inZOI zu einer Geschichte wird.“