Mario Kart World: Ist der freie Modus wirklich wie Forza Horizon 5?

Viel wurde schon zu Mario Kart World gesagt, und heute widmen wir uns dem Free Roam-Modus. Was kann der freie Modus?

Zu Mario Kart World

Wie ihr seht, ist der freie Modus tatsächlich komplett offen. Wollt ihr nur herumbolzen, wollt ihr Kurse ein wenig inspizieren oder das örtliche Diner besuchen? Sogar der Pinguin aus Super Mario 64 lässt sich finden, wenn man nur weiß, wo! Ja, dieser Modus erlaubt es euch, die gesamte offene Welt von Mario Kart World frei zu erkunden, ohne durch die üblichen Rennstreckenbegrenzungen eingeschränkt zu sein. Im Gegensatz zum normalen Rennmodus kommt Lakitu nicht, um euch zurück auf die Strecke zu setzen, wenn man diese verlässt – es gibt schlichtweg keine Grenzen mehr. Somit könnt ihr hier ganz wie in Need for Speed Underground, Forza Horizon 5 oder The Crew 2 herumheizen und alles erforschen. Dieser Modus ist sowohl allein als auch mit Freunden spielbar und bietet einen eigenen Fotomodus, mit dem wir an malerischen Orten Screenshots aufnehmen können. Man kann den Free Roam Modus jederzeit durch Drücken der Plus-Taste aktivieren und sofort mit der Erkundung beginnen. Das lohnt sich, denn die Spielwelt von Mario Kart World ist eine zusammenhängende Welt, in der alle Rennstrecken in derselben Karte existieren. Diese Welt umfasst verschiedene Biome.

Darunter befinden sich städtische Gebiete, grüne Graslandschaften, Wüstenlandschaften, Küstenregionen, Wassergebiete, Vulkan-Umgebungen und noch mehr. Wichtig: Ihr könnt euch frei zwischen den verschiedenen Bereichen bewegen oder einen Schnellreise-Mechanismus nutzen, um euch direkt zu bestimmten Strecken zu teleportieren. Die Welt wird durch dynamische Tag-/Nachtzyklen und Wetteränderungen belebt, die sowohl die visuelle Darstellung als auch das Fahrverhalten der Karts beeinflussen. Als hätten wir Regen in Mario Kart World gebraucht! Fahrt ihr ins Wasser, verwandelt sich euer Kart automatisch in ein Wasserfahrzeug, und in der Welt existieren auch anderen Charaktere. So gibt es eine Vielzahl von Toads, Yoshis oder Koopa Troopas, die entweder als Fußgänger, Autofahrer oder sonstige NPCs fungieren. Ihr dürft nach Herzenslust auf Rohren grinden, in speziellen Fahrzeugen wie Trucks für Furore sorgen oder einfach Strategien für die nächsten Rennen austüfteln. Zusätzlich ist der freie Modus immer dann eure Lobby, während ihr auf den Start eines Knockout Tour-Rennens wartet, wo man ja 24 Spieler*innen benötigt – echt cool! Was haltet ihr bislang von Mario Kart World?