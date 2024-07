Spitzen-Smartphone: Das HONOR 200 ist ab sofort verfügbar

HONOR, weltweit führender Anbieter smarter Technologien, feiert die offizielle Verfügbarkeit des neuen HONOR 200 in Österreich. Wir berichteten live aus Paris!

Mehr zum HONOR 200

Das hochmoderne Smartphone setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Fotografie, Display-Technologie, Akkulaufzeit und Softwareleistung. Mit innovativen Features und erstklassiger Ausstattung bietet das HONOR 200 ein unvergleichliches Nutzer*innenerlebnis. Das Smartphone überzeugt mit einem herausragenden Dreifachkamerasystem, das für Fotografie-Enthusiast*innen ein Muss ist. Die 50 MP Hauptkamera garantiert detailreiche und gestochen scharfe Aufnahmen, während die 50 MP Telefotokamera beeindruckende Zoom-Möglichkeiten bietet. Für Landschafts- und Makrofotografie steht eine 12 MP Ultraweitwinkel-/Makrokamera zur Verfügung, die vielseitige Perspektiven ermöglicht. Selbst Selfies werden mit der 50 MP Frontkamera dank fortschrittlicher AI-Algorithmen zu atemberaubenden Bildern.

Das HONOR 200 hat beim Qualitätstest von DxOMark eine beachtliche Gesamtbewertung von 130 Punkten erreicht und sichert sich damit den 4. Platz in seiner Kategorie. Das Smartphone bietet eine robuste Leistung in seiner Preisklasse und glänzt sowohl in der Fotografie als auch bei Videoaufnahmen – insbesondere bei Außenaufnahmen oder gut beleuchteten Innenbedingungen. DxOMark zeigte sich besonders von diesen Highlights begeistert:

Präzise Zielbelichtung: Breiter Dynamikbereich unter den meisten Bedingungen

Stabilisierung für bewegte Videos: Ideal für hochwertige Videoaufnahmen, auch in Bewegung

Hochwertiger Zoom: Sorgt für detaillierte und klare Aufnahmen von entfernten Motiven

HONOR <3 Studio Harcourt

HONOR und Studio Harcourt, das für seine exzellente Portraitfotografie bekannt ist, haben bei der Entwicklung der HONOR 200 Serie eng zusammengearbeitet und die Expertise von Bildspezialist*innen beider Teams kombiniert. Es wurden über 1.000 Beleuchtungsszenarien und Millionen von Datenpunkten analysiert, um sicherzustellen, dass die Serie den zeitlosen Stil von Studio Harcourt im Porträtmodus treu erfassen kann. Gemeinsam haben beide Teams die HONOR AI Portrait Engine mit einer Reihe von KI-gestützten Verbesserungen wie der KI-Licht- und Schattenerweiterung, der KI-Optikeffektverbesserung und der KI-Künstlerischen Stilerweiterung entwickelt. Das Ergebnis sind drei neue professionelle Porträtmodi auf der neuen Smartphone-Serie: Harcourt Vibrant, Harcourt Color und Harcourt Classic.

Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Studio Harcourt setzt das neue Gerät neue Maßstäbe in der Porträtfotografie, unterstützt von der leistungsstarken, KI-verbesserten HONOR AI Portrait Engine. Ein weiteres Highlight des HONOR 200 ist das 6,67-Zoll-Quad-gebogene AMOLED-Display, das mit einer Spitzenhelligkeit von 4000 Nits strahlt. Dieses Display sorgt für lebendige Farben und scharfe Kontraste, die jede Nutzung – sei es für Videos, Spiele oder alltägliche Anwendungen – zu einem visuellen Genuss machen. Die Quad-gebogene Form trägt zudem zu einem ergonomischen und stilvollen Design bei, das neue Smartphone des Herstellers wird so zu einem echten Hingucker.

So viel Technik

Ausgestattet mit einem neuartigen Silizium-Kohlenstoff 5200-mAh-Akku, der bisher nur in den deutlich teureren Flaggschiffmodellen HONOR Magic6 Pro und HONOR Magic V2 zu finden war, gewährleistet das HONOR 200 eine langanhaltende Nutzung ohne häufiges Aufladen. Mit 100W HONOR Wired SuperCharge kann das Gerät in kürzester Zeit aufgeladen werden. Das HONOR 200 läuft mit dem neuesten MagicOS 8.0, basierend auf Android 14, und bietet eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche. Diese Kombination aus hoher Kapazität und schneller Ladefähigkeit sorgt dafür, dass Nutzer*innen den ganzen Tag über sorgenfrei unterwegs sein können, ohne sich Gedanken über die Akkulaufzeit machen zu müssen.

Angetrieben von der Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Plattform bietet das HONOR 200 eine beeindruckende Leistung und Geschwindigkeit. Mit 12 GB RAM + 12 GB HONOR RAM Turbo und 512 GB internem Speicherplatz sind Multitasking und das Speichern großer Datenmengen problemlos möglich. Das MagicOS 8.0, basierend auf Android 14, liefert eine benutzerfreundliche Oberfläche und nahtlose Leistung, die das Smartphone-Erlebnis abrundet. Diese fortschrittliche Software stellt sicher, dass Nutzer*innen stets auf dem neuesten Stand der Technik bleiben und alle Funktionen optimal nutzen können. Ab sofort ist das Gerät in Schwarz um 649,- Euro (UVP) verfügbar und ist unter anderem beim Mobilfunker Magenta erhältlich. Wäre das etwas für euch?