HONOR 200-Serie vorgestellt: Smartphones für alle Budgets mit Porträt-Fokus

HONOR hat heute im Rahmen eines Events auf der Pariser Pferderennbahn Longchamp die HONOR 200-Serie vorgestellt.

Mehr zu den HONOR 200-Geräten

Auf der Veranstaltung, an der mehr als 800 Medienvertreter:innen und Partner aus ganz Europa – darunter auch wir! – teilnahmen, verkündete HONOR den Vorverkaufsstart der HONOR 200-Serie ab sofort in Europa. Im Mittelpunkt der Keynote-Präsentation standen weitere Details zur Partnerschaft mit dem renommierten, für seine Portraitfotografie bekanntes Pariser Fotostudio Studio Harcourt. Das Produktteam von HONOR hat eng mit den Fotografen von Studio Harcourt zusammengearbeitet, um Tausende von Bildern zu analysieren und die HONOR AI Portrait Engine zu entwickeln. Im HONOR 200 Pro und HONOR 200 sind die Expertise sowie das künstlerische Können von Studio Harcourt mit den innovativen KI-Fähigkeiten der HONOR-Plattform vereint. Das ermöglicht Nutzer:innen die Manipulation von Licht und Schatten, der Grundlage von Porträts auf Studioebene – für optimale Schnappschüsse.

„Wir freuen uns, mit der HONOR 200 Serie die perfekte Verschmelzung von Kunst und Technologie nach Europa zu bringen, die es allen ermöglicht, jederzeit Porträts in Studioqualität aufzunehmen“, sagt Tony Ran, Präsident von HONOR Europe. „Bisher war ein Porträt in Studioqualität für viele unerreichbar, jetzt setzt die HONOR 200 Serie einen neuen Standard in der Porträtfotografie mit dem Smartphone, mit einem professionellen Studio im Taschenformat. Diese beispiellose Errungenschaft in der KI-Technologie ist nicht nur ein Beleg für unsere Innovationskraft, sondern unterstreicht auch unser stetiges Streben nach Höchstleistungen, um die Grenzen der mobilen Fotografie nach oben zu verschieben.“

Über das HONOR 200 Pro

Licht und Schatten sind entscheidende Elemente, und das nicht nur in der Porträtfotografie. Das HONOR 200 Pro ist mit modernster Hardware und präzise entwickelter, KI-gesteuerter Software ausgestattet, die selbst feinste Nuancen der Belichtung erfasst. Mit einer 50 MP-Hauptkamera für Porträts und einem Super Dynamic H9000 Sensor ermöglicht das Smartphone Nutzer:innen die Aufnahme beeindruckender Bilder mit einem perfekten Licht-Schatten-Verhältnis, auch bei schwierigen Lichtbedingungen. Zudem gibt es auch die Unterstützung der 4-in-1-Pixel-Binning-Technologie, mit einer Pixelgröße von 2,4 μm.

Dank ihr können Nutzer:innen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen feinste Details in ihren Bildern einfangen. Das Gerät verfügt außerdem über eine 50 MP Porträt-Telekamera und einen Tele-Sensor von Sony, der eine präzisere Lichterkennung sowie klare, detaillierte Aufnahmen von entfernten Objekten ermöglicht. Dank der erfolgreichen Kooperation mit Studio Harcourt setzt das HONOR 200 Pro neue Maßstäbe in der Porträtfotografie mit der leistungsstarken KI-verbesserten HONOR AI Portrait Engine. Dieses Spitzenmodell ist um 799,- Euro (UVP) erhältlich und bietet 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz.

Zum vielseitigen HONOR 200

Das HONOR 200 ist ein vielseitiges Smartphone, das mit modernster Technologie ausgestattet ist. Mit einem 50 MP-Hauptkamerasystem, einer 50 MP-Telefotokamera und einer 12 MP-Ultraweitwinkel-/Makrokamera setzt es neue Maßstäbe in der Fotografie. Die 50 MP-Frontkamera sorgt für atemberaubende Selfies dank fortschrittlicher AI-Algorithmen. Es ist mit einem 6,67-Zoll-Quad-gebogenen AMOLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 4000 Nits ausgestattet.

Nicht nur rekordverdächtig, damit bietet das Smartphone zudem auch lebendige Farben und scharfe Kontraste. Der leistungsstarke 5200 mAh-Akku mit 100W HONOR SuperCharge-Technologie sorgt für langanhaltende Nutzungsdauer. Angetrieben von der Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Plattform, 12 GB RAM, 512 GB Speicher sowie MagicOS 8.0, basierend auf Android 14, bietet das HONOR 200 eine benutzerfreundliche Oberfläche und nahtlose Leistung in allen Lebenslagen. Es wird über Magenta vertrieben und kommt ab 12. Juli 2024 in Schwarz zu einer UVP von 649,- Euro.

Leistbar und potent: Das HONOR 200 Lite

Parallel zur Vorstellung der anderen Geräte wurde auch das HONOR 200 Lite gezeigt. Mit einem beeindruckend leistungsstarken Dreifachkamerasystem glänzt das Smartphone ebenfalls in der Porträtfotografie und ermöglicht Nutzer*innen das Festhalten von außergewöhnlichen Details. Das Kamerasystem umfasst eine 108 MP-Hauptkamera mit f/1,75-Blende und HIGH-RES-Modus, eine 5 MP Weitwinkel- und Tiefenkamera sowie eine 2 MP-Makrokamera.

Die 50 MP Frontkamera mit Selfie-Licht sorgt für künstlerische Lichteffekte. Zudem ist das System außergewöhnlich robust und besticht mit einem beeindruckenden 6,7 Zoll Augenkomfort-AMOLED-Display mit augenschonender 3240 Hz-PWM-Dimmung und einer Spitzen-HDR-Helligkeit von 2000 Nits, 8 GB RAM, 256 GB Speicher sowie einer außergewöhnlichen Nutzungsdauer. Das HONOR 200 Lite ist ab 14. Juni 2024 über Magenta um 329,- Euro in den Farben Midnight Black oder Cyan Lake erhältlich.