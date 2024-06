Hands-on: Unsere Eindrücke der neuen HONOR-Geräte

Nicht nur die HONOR 200-Serie, auch zwei andere Produkte wurden vorgestellt. Namentlich das HONOR Pad 9 und das MagicBook Pro 16!

Aufgrund unserer sehr begrenzten Hands-on-Zeit mit den Produkten geht es hier wirklich nur um einen allerersten Eindruck der Geräte. Mehr Meinung und tiefergehende Eindrücke dürft ihr dann bei unseren Testberichten erwarten!

Das HONOR 200 Lite

Es ist mit Abstand das leichteste Smartphone, das heute vorgestellt wurde. Die Kanten sind kantig, und auch die Kamerainsel auf seinem Rücken ist eckig gehalten. Dies ist Absicht, da das ovale Kamera-Modul den höher gestellten Modellen vorbehalten ist. Die Oberfläche dieses Smartphone fühlt sich eher metallisch an und weniger seidig wie die Premium-Ableger der 200-Serie.

Zum HONOR 200

Hier ähnelt das Gewicht in etwa das einem iPhone 13-Geräts. Das HONOR 200 liegt gut in der Hand, bietet leicht abgerundete Ecken und Kanten und schmeichelt eurer Hand geradezu. Zudem gibt es einen Rücken, der perlmuttartig wirkt und sich sehr seidig anfühlt. Dennoch rutscht nichts und ihr könnt das Smartphone wohl auch problemlos längere Zeit halten, ohne dass es sich selbständig macht!

Das HONOR 200 Pro

Während die großen Unterschiede sich wohl im Inneren befinden, kann man vom Äußeren her nur wenig dazu sagen. Die Oberfläche des Geräts sieht ein wenig wertiger aus, aber sowohl Gewicht wie auch Haptik ähneln jenen des Mittelklasse-Modells. Höchstwahrscheinlich wird sich in Sachen Performance und Wärmeentwicklung dann die Spreu vom Weizen trennen – dies wissen wir aber erst nach einem ordentlichen Testzeitraum.

Zum MagicBook Pro 16

Wie es der Name sagt, erwartet uns hier ein 16 Zoll großer Windows-KI-PC mit eigenem Ziffernblock. Der Hersteller betitelt das Notebook als AI HONOR WorkStation, der uns nicht nur einen Bildschirm mit 3K-Auflösung und 165 Hz Bildwiederholrate, sondern auch ein HONOR FullView Display bietet. Zudem kommt ein neuer Intel Core Ultra-Prozessor (wohl wie beim MateBook 14) zum Einsatz, und sechs Lautsprecher werden für ein räumliches Audio-Gefühl sorgen. Die Oberfläche des Notebooks fühlt sich klasse an, die Tasten haben einen ordentlichen Hub, besitzen einen guten Anschlag und sind vor allem leise. Es lässt sich einhändig öffnen, bietet 3 USB-Anschlüsse (2x USB-C, einmal USB-A) und kein Touch-Display. Das Notebook kommt mit 24 GB RAM und 1 TB SSD um 1.299,- Euro (UVP).

Das HONOR Pad 9

Dieses Tablet misst 12,1 Zoll in der Bildschirmdiagonale und packt ein 2.5K-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate darauf. Acht Lautsprecher haben wir gezählt, und das Gefühl von ein paar Minuten Handhabe ist als äußerst gut zu beschreiben. Während es geringfügig schwerer als ein 11-Zoll-iPad Pro ist (klar, das HONOR Pad 9 ist auch größer), fühlt es sich ähnlich wertig an und bietet an der Rückseite einen großen Kamera-Sensor mit AI, ist ja klar. Geladen wird das Tablet via USB-C und bietet verschiedene Accessories an, ihr könnt es auf der Online-Seite zudem mit 5G-Funktionalität bestellen.