Spacebase Startopia Review: ein steiniger Weg ins Licht

Spacebase Startopia wurde von den Realmforge Studios entwickelt. Einem Team, das bisher vor allem durch das beliebte Dungeons-Franchise bekannt geworden ist. Dem Strategie-Genre treu geblieben, wechselte man für den neuesten Titel aus dem Hause nun das Setting. Statt mittelalterlicher Fantasy begeben wir uns im Jahre 2021 nun aber in die Weiten der Galaxis. Als Publisher für das Spiel fungiert einmal mehr Kalypso Media. Diese veröffentlichten in der Vergangenheit bereits so namhafte Titel wie Tropico 6 – Caribbean Skies ( hier geht es zu unserem Test).

Heute am 26.3.2021 erscheint Spacebase Startopia – das neue Spiel der Dungeons-Entwickler Realmforge. Wir haben den Mix aus Wirtschaftssimulation und Echtzeit-Aufbaustrategiespiel für euch bereits vorab auf Herz und Nieren getestet. Im folgenden Review verraten wir euch, was wir von der Playstation 4-Version des Games halten, für wen der Titel der Himmel auf Erden darstellen wird und wer davon besser die Finger lässt.

Herrlich anzusehen ist auch, wenn man sich die Zeit nimmt und abseits des eigentlichen Geschehens einmal die unterschiedlichen Alien-Spezien unter der Lupe betrachtet. Realmforge hat hier für jedes Charaktermodell viel Liebe ins Detail gesteckt. Das war schon in der Beta ein klarer Pluspunkt. Ich muss allerdings dazu anmerken, dass mir auch schon damals diese Akribie an anderen – eventuell viel wichtigeren Stellen – gefehlt hat. Das Tutorial war nicht optimal gestaltet und es dauerte gefühlt eine Ewigkeit bis ich mich im Spiel wirklich zurecht fand. Für die nun fertige Release-Version des Spiels kann ich diese Punkte allesamt erneut bestätigen.

die unheimlich nervtötende, aber zugleich auch ungemein lustige und auch irgendwie liebenswürdige Persönlichkeit der künstlichen Intelligenz VAL. Diese begleitet einen durch das gesamte Game und erheitert einen die teilweise stressigen Situationen durch zynische Kommentare und Bemerkungen zur eigenen Beschränktheit und dem “primitiven” Verhalten unserer Alien-Bewohner. Wenn Sie uns auffordert, unsere Weltraumstation durch das Bauen von Fun-Parks zu zu verschönern um die unbedeutenden Bedürfnisse der verschiedenen Rassen zu befriedigen, dann hat das so etwas herrlich erfrischendes. Die Stimme von VAL kann man übrigens wahlweise in den Optionen auch anpassen. Aber wer will das schon.

Am Ende der insgesamt 5 Tutorial-Level habe ich keinesfalls das Gefühl, auf die Kampagne des Spiels vorbereitet zu sein. Das sind alles Kritikpunkte, die ich schon im Zuge des Beta-Tests vorgebracht habe. Umso bemerkenswerter finde ich die Tatsache, dass man es daraufhin auch in der Folge nicht geschafft hat, eine gute Einführung auf die Beine zu stellen.

Das Spiel sagt mir durch VAL die ganze Zeit was ich machen soll, aber fast ausnahmslos nie, wie ich es machen soll. Wären wir hier in der Schule, wäre die Note hierfür “5 – Themen-Verfehlung”. Ein Tutorial, welches einem nicht in wenigen einfachen Worten und vor allem Schritten beibringt, wie man eine Aufgabe lösen kann, ist in meinen Augen überhaupt kein Tutorial. Außerdem wird einem bis auf die aller grundlegendesten Mechaniken nicht erklärt, wofür einzelne Gameplay-Mechaniken eigentlich gut sind.

Diese schaffen aber unter der Hand etwas, das dem Tutorial-Modus hier total abgeht. Nämlich, einem organisch aus dem Spiel heraus Kernmechaniken beizubringen. Dabei lassen sie dem Spieler auch immer genug Zeit zum Atmen. Bei VAL habe ich aber eher das Gefühl einen peniblen, ungeduldigen Lehrer hinter mir zu haben, der mir in einer Prüfungsituation über die Schulter blickt und bereit ist einen schnippischen Kommentar abzugeben, weil ich die Rechenaufgabe nicht in einem Ruck lösen kann.

Tatsächlich bin ich von Sekunde 1 an überfordert. Im Sekundentakt werde ich mit Informationen bombardiert – vieles davon auch nur in Textform mit gefühlter Schriftgröße 6. Dieser Umstand allein schon im ersten Level der Einführung wirkte für mich sehr befremdlich. Und ich bin jetzt weiß Gott kein unerfahrener Strategiespiel-Noob. Seit meiner Kindheit gehören Echtzeit-Strategie-Kolosse wie Stronghold, welche auch den wirtschaftlichen Aspekt des Genres in den Fokus rücken, zu meinen liebsten Titeln.

Freies Spiel & weitere Erkenntnisse

Meine fehlenden Erkenntnisse hole ich mir anschließend aber doch noch aus einem anderen Modus. Das freie Spiel bietet mir hier einen Vorteil, den das Tutorial aufgrund seiner starken Kompression nicht schaffen kann. Frei von permanenten Befehlen und strikt vorgegebenen Handlungsmustern kann ich mich hier in meinem eigenen Tempo mit jeder Komponente und jedem Menü vertraut machen.

Wozu dienen die einzelnen Gebäudetypen? Ok, VAL erkärt mir ich soll einen Fun-Park bauen um die Bedürfnisse der Aliens zu befriedigen. Dass dieser Park aber eine gewisse Mindestgröße haben muss, die dann aber bei weitem nicht ausreicht um alle verfügbaren darin platzierenden Gerätschaften unterzubringen, muss ich mir dann erst wieder selbst erschließen. Gerade das wäre eine interessante Information gewesen.

Nun gut, der Park ist (besser größer als kleiner) platziert – was nun? Welchen Zweck erfüllt hier konkret der Getränkeautomat, den ich mir gerade mitten in mein Fun-Deck gesetzt habe? Welche Alien-Rassen sind für diese Aktivitäten denn nun besonders anfällig? Und wie kann ich deren Vorlieben schnell aus dem Spiel heraus abfragen? Das sind alles Punkte, die man sich als noch unerfahrenener Spacebase-Zocker erst (wieder) selbst herausfinden muss.

Nimmt man sich die Zeit, jeden Aspekt für sich zu betrachten, bietet Startopia eine Fülle an unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Es gibt so viele verschiedene Auserirdische, und jeder von ihnen hat nahezu einzigartige Charakteristiken. Der freie Spiemodus bietet mir die Gelegenheit, diese Feinheiten auszuloten und kennenzulernen. Das weiß ich an dieser Stelle zu schätzen – auch wenn ich sie gerne an etwas anderer Stelle vielleicht lieber gehabt hätte.

Während ich mich von Deck zu Deck hocharbeite mache ich mich auch immer mehr mit dem eigenwilligen Steuerung auf der PS4 vertraut. Man merkt Spacebase Startopia an jeder Ecke und an jedem Ende an, dass es primär für den PC entwickelt wurde. Das ist auch vollkommen ok und die Navigation ist auch nicht wirklich schlecht. Sie ist schlicht und ergreifend nicht optimal und erst einmal gewöhnungsbedürftig. Hat man den Dreh aber erst einmal raus, “flutschen” die Button-Eingaben genauso wie die Tastenkombinationen auf einer Tastatur.

Der freie Spielmodus zeichnet sich auch dadurch aus, dass es diverse Möglichkeiten gibt, die Gestaltung meiner Partie auch frei anzupassen. Neben dem Schwierigkeitsgrad sind auch zahlreiche Siegbedingungen konfigurierbar. Man kann diese zum Bespiel auch komplett ausstellen. Hier hat man als Zocker nicht nur dann eine gute Zeit, wenn man ein totaler Neueinsteiger ist. Auch als absoluter Strategie-Profi kann man sich seine Spielerfahrung entsprechend herausfordernd selbst zusammenbasteln. Man muss sich einfach die Zeit nehmen, und ein bisschen an den Möglichkeiten herumbasteln.

Ein Beispiel: das Sammeln von Rohstoffen in Form von Luft, Pflanzen oder Nahrung gehört in Spacebase Startopia zum Standard-Repertoire. Herumwuselnd schnappen sich unsere Aliens diese farblich markierten Boxen mit Ressourcen auch. Die Farbe der Box beschreibt auch gleichzeitig den Inhalt, wobei einige Rohstoffe als wahre Delikatessen unter den Außerirdischen gelten. Auf den ersten Blick hat das Sammeln von alldem was so am Boden herumliegt nur Vorteile – schließlich braucht man all die Ressourcen ja für seine Planungen.

Im Laufe der Zeit wird allerdings auch erst klar, dass gewisse Nahrungsmittel – die von den Aliens konsumiert werden – auch Krankheitserreger in sich tragen. Das kann dazu führen, dass am Fun-Deck auch schnell mal eine Seuche ausbricht, der man sich dann stellen muss. Ein gelungener Kniff der Entwickler, der dazu führt, dass man seine Entscheidungen in jeder Sekunde des Spiels abwägen muss. Man könnte die Krankheit als Command-R in der Station ja auch nutzen, um einen gewissen Effekt hervorzurufen. Solche Mechaniken sind im Game zahlreich verbaut.

Den Mehrspieler-Modus hätte ich für euch ebenfalls gerne unter die Lupe genommen. Allerdings war es mir trotz zahlreicher Versuche nicht möglich per Spielersuche einen Partner zu finden. Hier will ich dem Spiel aber keine Schuld in die Schuhe schieben. Schließlich befand sich das Game noch in der Pre-Release-Phase und ich habe mir dabei sicherlich auch nicht die am meisten frequentierte Plattform ausgesucht. Eventuell ändert sich diese Komponente ja noch – aber prinzipiell würde ich sagen, ist man gerade im Mehrspieler-Bereich mit der PC-Version in allen Belangen besser dran.