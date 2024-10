Masahiro Sakurai (Super Smash Bros. Ultimate) arbeitet seit zwei Jahren an neuem Game

Anscheinend arbeitet der Schöpfer von Super Smash Bros. seit 2022 an einem neuen Titel. Etwa für die Nintendo Switch 2?

Die zweieinhalbjährige YouTube-Reise des Spieledesigners Masahiro Sakurai ist nun abgeschlossen. Der Schöpfer von Super Smash Bros. und Kirby hat sein 260. und letztes Video auf seinen Kanal Masahiro Sakurai auf Creating Games hochgeladen. Das Serienfinale schickt die Serie mit einem Blick zurück auf ihre Entstehung. Dabei nutzte Sakurai die Verabschiedung, um auch zu bestätigen, dass er seit 2022 an einem neuen, unangekündigten Spiel arbeitet. Einige Zuschauer haben vielleicht gedacht, dass Sakurai es in den letzten mehr als zwei Jahren ruhig angehen lässt und sich hauptsächlich auf seinen YouTube-Kanal konzentriert. Aber er sagt, dass er nicht nur jede Woche zwei oder drei Videos über die Spieleentwicklung herausgibt, sondern auch Vollzeit an einem neuen Spiel in seiner Firma Sora Ltd. gearbeitet hat.

Sakurai gab keine Hinweise darauf, was sein nächstes Spiel sein wird, wer daran arbeitet oder wer es veröffentlicht. “Vorausgesetzt, wir sind in der Lage, es zu schaffen, sollte es früher oder später bekannt gegeben werden”, sagte Sakurai dazu. Ein Projekt, an dem Sakurai arbeiten könnte, ist das nächste Super Smash Bros.-Spiel für Nintendo Switch 2. Sakurai hat auch die Idee geäußert, Kid Icarus: Uprising, sein Action-Adventure-Spiel 2012 für Nintendo 3DS, auf neue Plattformen zu bringen. Im November 2022 sagte Sakurai in einem seiner YouTube-Videos: “Es wäre sicher schön, Kid Icarus: Uprising auf einer Heimkonsole zu spielen. Ich frage mich, ob jemand da draußen es jemals portieren wird?”