Metal Slug Tactics erscheint am 5. November 2024

Die Rückkehr von Metal Slug steht vor der Tür. Drei lange Jahre ist her, dass der Spin-off Metal Slug Tactics enthüllt wurde.

Hey, Metal Slug Tactics

Nach einigen Verzögerungen hat das Spiel endlich ein festes Veröffentlichungsdatum am 5. November. Anstelle des klassischen Run-and-Gun-Gameplays der Originalspiele verfolgt Metal Slug Tactics einen methodischeren Ansatz für die Aktion. Wie der Name schon sagt, ist es ein taktisches Rollenspiel. Es behält jedoch den Pixel-Art-Look der alten Spiele bei. Das Spiel wird sowohl als Hommage an seine Vorgänger als auch als neue Variante der Serie in Rechnung gestellt, mit einigen Roguelite-Elementen, die die Wiederspielbarkeit verbessern sollen.

In ihrem neuesten Trailer bieten der Entwickler Leikir Studio und der Publisher Dotemu einen neuen Blick auf das Game. Es enthüllt drei zusätzliche Charaktere, die in früheren Spielen des ursprünglichen Herausgebers SNK in Clark Still erschienen sind, Ralf Jones und Leona Heidern. Das letzte neue Hauptspiel, Metal Slug 7, erschien im Jahre 2008. Seit der Ankündigung von Metal Slug Tactics sind einige weitere Spin-offs in Form der mobilen Titel Metal Slug: Commander und Metal Slug: Awakening erschienen, die später auf den PC kamen. Tactics ist jedoch für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One bestimmt. Freut ihr euch darauf?