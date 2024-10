Neues Video zu Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered – Bosse und mehr

Aspyr hat einen neuen Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered-Trailer zusammen mit neuen Details zum Game veröffentlicht.

Mehr zu Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Nach der Ankündigung des Titels im letzten Monat bietet der neue Trailer den Spielern einen ersten Blick auf seine remasterten Bosse. “Unser Ziel mit den Charaktermodellen war es, die Texturen so weit wie möglich zu verbessern und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie sich in die apokalyptische Welt einfügen”, sagte Matthew Ray, Associate Brand Manager bei Aspyr, in einem begleitendenPlayStation Blog-Beitrag. “Die Modelle für Kain sowohl in Soul Reaver als auch in Soul Reaver 2 mussten komplett neu gestaltet werden, um strukturelle Probleme zu lindern. Mit der zunehmenden Anzahl von Polygonen hielten wir es für wichtig, sein Aussehen viel näher an den Kain zu bringen, den wir in den ursprünglichen FMVs gesehen haben, die viel detaillierter waren und mehr oder weniger zeigten, was die ursprüngliche Absicht für den Charakter war.“

Ray spricht auch über die Hinzufügung einer Karte und eines Kompasses, um den Spielern zu helfen, sich in Nosgoth zurechtzufinden. “Der optionale Kompass schubst den Spieler sanft in die richtige Richtung, ohne spezifische Details darüber zu verraten, wohin er gehen oder was als nächstes zu tun ist, und die Karte ist eher ein Nachschlagewerk als ein Leitfaden. Wir haben auch einen Sammel-Tracker für alle Gesundheits- und Energie-Power-Ups beigefügt, damit Sie wissen, ob Sie alle Sammlerstücke in jedem Bereich erhalten haben. Alle wichtigen Nosgoth-Funktionen sind vorhanden und basierend auf der Einstellung und dem Gameplay genau verdichtet.” Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered wird am 10. Dezember 2024 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht.