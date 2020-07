Spacebase Startopia-Beta: Preview Part II

Wir haben die Beta-Version am PC getestet und konnten euch im ersten Part bereits einen Einblick in das grundlegende Thema der Weltraumsimulation geben. In diesem finalen Teil der Vorschau soll es nun mehr um die spielerischen Details gehen. Wie wirkt sich das Charakterdesign auf das Spielverhalten aus? Welche Szenarien gibt es und wie lange halten die einen hartgesottenen Strategen bei Laune? Das und noch einiges mehr erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Spacebase Startopia – das neue Spiel der Dungeons-Entwickler Realmforge – erscheint am 23. Oktober 2020 für Mac OS, Linux- und Windows-PC. Weiters sind Veröffentlichungen im 3. Quartal 2020 für die Nintendo Switch, die Playstation 4 und die Xbox One geplant.

Ehrlich gesagt, zuallererst fand ich die Präsentation von Spacebase Startopia mit seinem Comic-Look sehr gewöhnungsbedürftig. Nicht nur was seine Charaktere betrifft, sondern auch der Dudel-Soundtrack, der Menüaufbau, sowie die gesamte Farbwahl. All das wirkte für mich wie komplett aus der Zeit gefallen. So nach dem Motto „Die frühen Nuller-Jahre wollen ihren Jamba-Frosch wiederhaben“. Mit dem Eintauchen in das Tutorial und später in die ersten Kampagnen-Missionen kam dann aber die Erleuchtung. Entwickler Realmforge hat sich beim gesamten Design dieses Spiels etwas gedacht.

Alle Modelle – seien es die wirklich sehr unterschiedlich geformten Alienrassen, als auch die verschiedenen Gebäude – wirken wirklich gut durchdacht und sind mit viel Liebe erschaffen worden. Man merkt, ein Fokus im Design lag darauf, wirklich jedem Typus seinen individuelle Stil zu verpassen. So ist jede außerirdische Spezies auf den ersten Blick anhand ihrer Farbgebung und dem Körperbau erkennbar. Das gleiche gilt übrigens auch für alle Maschinen. So sind etwa alle instandhaltenden Konstruktionen wie die Recycling-Anlage in orangem Ton gehalten.

Das mag zwar auf den ersten Blick wie eine harmlose Design-Entscheidung wirken, hilft aber bei der Navigation innerhalb eines Gefechts unheimlich. Gerade wenn man schon etwas länger an einer Mission sitzt und es vor lauter wuselnden Bewohnern an Deck schon einmal sehr unübersichtlich werden kann. Auflockerung verspricht auch die sehr auf Humor getrimmte Stimmung des Games. Auch wenn die wie gesagt nervtötende KI-Stimme – die an einen ganz bestimmten Suchmaschinen-Übersetzer erinnert – nichts dazu beiträgt, bringen mich so kleine Details wie die Herzchenunterhosen (siehe Abbildung unten) doch öfters ins Schmunzeln.

Das geht auch so weit, dass man sich ein sogenanntes Katzen-Kaffee auf sein Deck stellen kann. Dort werden aber keine flauschigen Vierbeiner zu Röstungen verarbeitet. Vielmehr dienen sie den Aliens als Kuschel-Partner, während diese gemütlich zusammensitzen. Für mich als 4-Pfoten-Aktivist ist das natürlich ein gern gesehenes Feature. Und wo wir schon bei den Katzen-Kaffees sind: die erfüllen so nebenbei auch noch eine ganz wichtige Funktion. Die Bedürfnisse der Aliens zu befriedigen.