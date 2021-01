Tropico 6 – Caribbean Skies Test: Hoch hinaus mit El Presidente!

Mit dem neuen DLC lässt euch Kalypso Media den karibischen Himmel erobern – ob der neue DLC ein Höhenflug oder eine Bruchlandung ist, erfahrt ihr in meinem Tropico 6 – Caribbean Skies Test.

Alles auf Anfang!

Mutter Natur ist nicht auf eurer Seite. Meteorschauer verwüsten das karibische Paradies katastrophal und seltsam präzise. Naja, … einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul! Eure neue Insel, inklusive Infrastruktur, habt ihr nämlich beim Kartenspielen gewonnen.

Bevor wir uns mit den Naturkatastrophen beschäftigen, krempeln wir die Insel nach El Presidente Standards um. Welche Regeln, Gesetzte und Anordnungen für die Inseln von nun ab gelten entscheidend ihr gleich zu Beginn. Habt keine Angst vor dieser riesigen Verantwortung, eure treue rechte Hand Penultimo weicht nicht von eurer Seite und hilft bei schwierigen Entscheidungen (man könnte fast schon von Manipulation sprechen, aber nein doch nicht Penultimo…)

Der Einstieg ist ähnlich wie beim Hauptspiel. Was… das kennt ihr noch nicht? Dann nichts wie hin – hier mein Review zu Tropico 6!

Neu ist immer besser

Es gibt insgesamt 5 neue Kampagnenmissionen, mit abwechslungsreichen Aufgaben und witzigen Vorkommnissen. Darin schaltet ihr nach und nach neue Mechaniken sowie Features frei und rettet die Welt (oder nur Tropico). Mit exzentrischen WissenschaftlerInnen und neuen AntagonistInnen, die nichts als Ärger bedeutet, warten außerdem unkonventionelle neue Herausforderungen auf El Presidente.

Mit den neuen Spielmechaniken hebt sich Tropicos Logistik auf das nächste Level. Errichtet neue Gebäude und nutzt endlich den bisher verschwendeten Luftraum sinnvoll. Entsendet eine wahre Export-Flotte an Flugzeugen und Drohen, stellt das Drohen-Taxi für den Personentransport zur Verfügung und überwacht mit Sicherheitsdrohnen jeden noch so schattigen Platz auf Tropico. Versucht das Volk mit neuen Verordnungen zu besänftigen und stellt euch ihren verschiedensten Bedürfnissen, die durch neue Charaktereigenschaften zum Vorschein kommen. Lernt eine Vielzahl an neuen Charakteren kennen und entscheidet euch welche Anfragen und Sorgen dringender zu klären sind. Sollte das Alles noch nicht genug frischen Wind bringen, gibt es zusätzliche Palastdekorationen und neue El Prez-Outfits, die euch zahlreiche Möglichkeiten bieten, eure Inseln individuell zu gestalten.

Am Besten ihr betrachtet den karibischen Himmel selbst im Trailer zu Tropico 6 – Caribbean Skies: