Sony kündigt spannendes Audio-Event an

Am 21. Januar 2026 um 17:00 Uhr streamt der Elektronikriese eine Live-Präsentation auf YouTube, die eine „neue Art des Hörens“ verspricht.

Details zum Sony-Event

Das Event findet laut Einladung am Mittwoch, 21. Januar 2026, um 17:00 Uhr unserer Zeit statt und ist über YouTube live zu verfolgen. Sony lädt uns dazu ein, Erinnerungen zu setzen, und teasert das Thema mit einem kryptischen Video, das ein Ohr hinter einem Lichtreflex zeigt. Gerüchte deuten auf ein innovatives Audio-Produkt hin, das den Alltag revolutionieren könnte. Laut Leaks und Spekulationen handelt es sich primär um die Sony LinkBuds Clip (Modell WF-LC900), offene Ohrclips, die Umgebungsgeräusche bewusst zulassen – ähnlich der HUAWEI FreeClip 2 (zu unserem Testbericht).

Sonys Lösung soll bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit, IPX4-Schutz, Bluetooth Multipoint und Sony 360 Reality Audio bei einem Preis von ca. 199,99 Euro in vier Farben bieten. Zusätzlich könnte ein Launch der WF-1000XM7, Nachfolger der XM6, für Februar erwartet werden, mit Fokus auf Top-Geräuschunterdrückung. Sony positioniert so seine LinkBuds als innovative Alltagslösung und die XM-Serie als High-End-Flaggschiff. Der Teaser „Erlebe eine neue Art des Hörens/Zuhörens“ weckt Hype in der Audio-Community, da Sony mit experimentellen Formfaktoren wie Clips auf Umweltbewusstsein setzt. Mal sehen!