MOVA P70 Pro Ultra vereint die besten Qualitäten

MOVA lässt nicht locker und stellt nun den P70 Pro Ultra vor, der starke Leistung zum guten Preis bringt.

Zum MOVA P70 Pro Ultra

Entwickelt, um fortschrittliche Reinigungstechnologien in ein zugänglicheres Preissegment zu bringen, bietet der P70 Pro Ultra eine ausgewogene Kombination aus starker Leistung, wartungsarmem Betrieb und intelligenter Navigation für den Alltag zu Hause. Mit einer Saugleistung von bis zu 30.000 Pa, einem schnell rotierenden Doppel-Wischsystem mit hohem Anpressdruck sowie einer 100 °C-Heißwasser-Selbstreinigungsfunktion ist hier schon viele abgedeckt.

So bringt der P70 Pro Ultra fortschrittliche Reinigungstechnologien in ein erschwinglicheres Marktsegment. Diese Technologien ermöglichen die effiziente Entfernung von Staub, Schmutzpartikeln und hartnäckigen Flecken und sorgen so für konstant gute Ergebnisse sowohl im täglichen Einsatz als auch bei anspruchsvolleren Reinigungsszenarien. Leistbar ist er auch noch: Zum Marktstart ist das Modell bis 12. Mai 2026 für 599,- erhältlich, 100,- Euro weniger als die UVP.

Mehr Details für euch

Im Vergleich zum P50 Pro Ultra bietet der P70 Pro Ultra deutliche Verbesserungen bei Reinigungsleistung, Wartungseffizienz und Teppichanpassung. Mit einer Saugleistung von bis zu 30.000 Pa ist der Saugroboter dafür ausgelegt, sowohl alltäglichen Staub als auch anspruchsvollere Reinigungssituationen zu bewältigen, darunter Küchenrückstände, Tierhaare und Schmutz in Bodenfugen. In Kombination mit einem geräuscharmen Betrieb eignet er sich besonders gut für größere Wohnungen oder Häuser sowie längere Reinigungsvorgänge.

Der P70 Pro Ultra kombiniert eine Hochgeschwindigkeitsrotation von 260 U/min mit einem starken Anpressdruck von 12 N, um auf Hartböden eine noch intensivere Scheuerleistung zu erzielen. Statt die Oberfläche nur abzuwischen, ist das System darauf ausgelegt, hartnäckigen Schmutz effektiver zu lösen und aufzunehmen. Das macht es besonders geeignet für eingetrocknete Flecken, klebrige Rückstände und alltägliche Verschmutzungen in Küchen, Essbereichen und Eingangsbereichen. So bietet der P70 Pro Ultra mit gleichzeitigem Saugen eine effizientere und umfassendere Reinigung.

Simpel und schlau

Die All-in-One-Basisstation automatisiert zentrale Wartungsaufgaben, darunter das Nachfüllen der Reinigungslösung, das Entleeren des Staubbehälters, das Waschen der Wischmopps und das Aufladen. Für eine gleichbleibend hohe Hygiene verfügt das System über eine Heißwasser-Moppwaschfunktion bei 100 °C, die dabei hilft, Rückstände und Gerüche nach jedem Reinigungsvorgang zu reduzieren. Das JetSpray Dryboard™ ist mit 20 Düsen für eine gleichmäßige Wasserverteilung und eine verbesserte Reinigungseffizienz ausgestattet, während ein zentraler Filter Schmutz vom verwendeten Wasser trennt, um Wasserflecken zu minimieren.

Die Mopp-Trocknung schließt den Wartungsvorgang in etwa einer Stunde ab und entfernt bis zu 99,99 %* des Schmutzes. Der P70 Pro Ultra kombiniert LDS-Navigation mit KI-gestützter Hinderniserkennung, um sich besser an reale Wohnumgebungen anzupassen. Mithilfe eines monokularen 3D-Strukturlichtsystems in Verbindung mit RGB-Sicht kann er mehr als 280 Arten gängiger Haushaltsgegenstände erkennen, darunter Kabel, kleinere Objekte und Möbel. Dies ermöglicht eine reibungslosere und zuverlässigere Navigation auch in komplexen Wohnräumen, reduziert Unterbrechungen und minimiert das Risiko, dass das Gerät stecken bleibt.