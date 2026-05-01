Rokid bringt smarte AR-Brillen zu uns: Was können die Glasses?

Mit den Rokid Glasses und den Ai Glasses NEO stellt der Hersteller seine AR-Lösungen vor. Mit Gemini und mehr! Was ist Rokid? Rokid, ein weltweit führender Pionier im Bereich Augmented Reality (AR) und künstlicher Intelligenz, gab diese Woche seinen offiziellen Einstieg in den deutschen Markt und weiteren europäischen Markt bekannt. Markiert wird dies durch eine Auftaktveranstaltung in München und den Start seiner speziellen E-Commerce-Website für Deutschland. Anfang dieses Monats nahm Rokid bereits an der Hannover Messe teil, wo Medienvertreter, Interessenten und Geschäftspartner direkt mit der Marke in Kontakt treten konnten und Rokids neueste Innovationen hautnah erleben konnten. Dies legte den Grundstein für die Expansion in Europas größte Wirtschaftsregion. „Deutschland ist für Rokid ein Schlüsselmarkt und Teil unserer globalen Expansion“, sagte Zoro Shao, Global General Manager, Rokid. „Nach dem großen Interesse, das wir auf der Hannover Messe erlebt haben, freuen wir uns darauf, unsere Präsenz hier auszubauen und mit lokalen Anwendern, Partnern und Innovatoren in Kontakt zu treten, die die Zukunft der Technologie gestalten.“ Im Mittelpunkt der Markteinführung stehen die Flaggschiffprodukte von Rokid: die Rokid Glasses und die Rokid Ai Glasses NEO. Diese Geräte wurden entwickelt, um künstliche Intelligenz nahtlos in alltägliche Arbeitsabläufe und reale Umgebungen zu integrieren, und repräsentieren eine neue Kategorie von Wearable-Computing, die AR-Display, Sprachinteraktion und fortschrittliche KI-Funktionen vereint. Rokid Glasses positionieren sich als führender Anbieter von KI-Lösungen zur Produktivitätssteigerung für Fachkräfte weltweit. Mit einem AR-Display für beide Augen, Übersetzungs- und Transkriptionsfunktion in Echtzeit sowie einem Multi-LLM-KI-Assistenten, der Plattformen wie GPT und Gemini unterstützt, ermöglichen die Brillen den Nutzern freihändigen Zugriff auf Informationen, sprachübergreifende Kommunikation und Verwaltung von Arbeitsabläufen. Basierend auf der Qualcomm AR1-Plattform bieten sie unternehmensgerechte Leistung in einem leichten, nur 49 g schweren Design.