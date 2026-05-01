Rokid bringt smarte AR-Brillen zu uns: Was können die Glasses?
Mit den Rokid Glasses und den Ai Glasses NEO stellt der Hersteller seine AR-Lösungen vor. Mit Gemini und mehr!
Was ist Rokid?
Rokid, ein weltweit führender Pionier im Bereich Augmented Reality (AR) und künstlicher Intelligenz, gab diese Woche seinen offiziellen Einstieg in den deutschen Markt und weiteren europäischen Markt bekannt. Markiert wird dies durch eine Auftaktveranstaltung in München und den Start seiner speziellen E-Commerce-Website für Deutschland. Anfang dieses Monats nahm Rokid bereits an der Hannover Messe teil, wo Medienvertreter, Interessenten und Geschäftspartner direkt mit der Marke in Kontakt treten konnten und Rokids neueste Innovationen hautnah erleben konnten. Dies legte den Grundstein für die Expansion in Europas größte Wirtschaftsregion. „Deutschland ist für Rokid ein Schlüsselmarkt und Teil unserer globalen Expansion“, sagte Zoro Shao, Global General Manager, Rokid. „Nach dem großen Interesse, das wir auf der Hannover Messe erlebt haben, freuen wir uns darauf, unsere Präsenz hier auszubauen und mit lokalen Anwendern, Partnern und Innovatoren in Kontakt zu treten, die die Zukunft der Technologie gestalten.“
Im Mittelpunkt der Markteinführung stehen die Flaggschiffprodukte von Rokid: die Rokid Glasses und die Rokid Ai Glasses NEO. Diese Geräte wurden entwickelt, um künstliche Intelligenz nahtlos in alltägliche Arbeitsabläufe und reale Umgebungen zu integrieren, und repräsentieren eine neue Kategorie von Wearable-Computing, die AR-Display, Sprachinteraktion und fortschrittliche KI-Funktionen vereint. Rokid Glasses positionieren sich als führender Anbieter von KI-Lösungen zur Produktivitätssteigerung für Fachkräfte weltweit. Mit einem AR-Display für beide Augen, Übersetzungs- und Transkriptionsfunktion in Echtzeit sowie einem Multi-LLM-KI-Assistenten, der Plattformen wie GPT und Gemini unterstützt, ermöglichen die Brillen den Nutzern freihändigen Zugriff auf Informationen, sprachübergreifende Kommunikation und Verwaltung von Arbeitsabläufen. Basierend auf der Qualcomm AR1-Plattform bieten sie unternehmensgerechte Leistung in einem leichten, nur 49 g schweren Design.
Zu den Rokid Glasses
Als Ergänzung zu diesem Angebot bieten die Rokid Ai Glasses NEO ein displayloses, sprachgesteuertes Erlebnis, das für den täglichen Gebrauch konzipiert ist. Mit Unterstützung für 12 Sprachen bei der Sprachinteraktion und Übersetzungen in 89 Sprachen dient das NEO-Modell als KI-Begleiter für alltägliche Aufgaben, Reisen und die Erstellung von Inhalten und treibt damit Rokids Vision einer inklusiven und menschenzentrierten Technologie weiter voran. Beide Produkte basieren auf dem „Open AI Ecosystem“ von Rokid, der weltweit ersten Plattform, die es Smart-Brillen ermöglicht, mehrere große Sprachmodelle zu unterstützen. Dieser Ansatz ermöglicht es den Nutzern, frei mit verschiedenen KI-Engines zu interagieren, wodurch ein flexibles und weltweit zugängliches KI-Erlebnis entsteht. „Die Zukunft der Computing-Technologie ist tragbar, intelligent und nahtlos in unser Leben integriert“, fügte Zoro hinzu. „Mit unserem offenen Ökosystem und unserem Multi-LLM-Ansatz bringen wir nicht nur Produkte auf den Markt – wir ermöglichen allen eine neue Art der Interaktion mit KI, die natürlicher ist und ihnen mehr Möglichkeiten bietet.“
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung in München gab es Live-Vorführungen, die Möglichkeit, die Produkte selbst auszuprobieren, sowie Gelegenheiten für Medienvertreter und Partner, die praktischen Anwendungsmöglichkeiten der Rokid-Technologie in den Bereichen Wirtschaft, Reisen, Barrierefreiheit und Alltagsproduktivität kennenzulernen. Der Markteintritt von Rokid in Deutschland erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den Markt für tragbare KI-Geräte, da Fortschritte bei Rechenleistung, Konnektivität und KI-Fähigkeiten die weltweite Verbreitung von smarten Brillen beschleunigen. Mit seinem leichten Design, den leistungsstarken Funktionen und dem offenen Ökosystem ist Rokid bestens aufgestellt, um einen neuen Standard für KI-gestützte persönliche Computing-Geräte zu setzen. Mit seiner Expansion nach Deutschland treibt Rokid seine Mission „Leave Nobody Behind“ weiter voran und macht intelligente, zugängliche und menschenorientierte Technologie für Nutzer auf der ganzen Welt verfügbar. Wer Interesse hat: Der offizielle YouTube-Kanal des Herstellers bietet bereits einige Einblicke!
Preis und Verfügbarkeit
Die Rokid Ai Glasses (mit Display) werden für 699,- Euro im Handel erhältlich sein, während die Rokid Ai Glasses NEO (inklusive Capsule-Akkupack) für 449,- Euro angeboten werden. Der Launch wird im ersten Monat von einem zeitlich begrenzten Sonderangebot begleitet. Vom 4. bis zum 12. Mai können Kunden die Rokid Ai Glasses zum Sonderpreis von 569,- Euro erwerben, inklusive einer kostenlosen Rokid Power Capsule. Vom 13. bis zum 31. Mai ist das Gerät für 589,- Euro erhältlich und wird mit einem magnetischen Ladekabel geliefert. Ab dem 1. Juni gilt für die Rokid Ai Glasses wieder der reguläre Verkaufspreis von 699,- Euro. Beide Brillen sind im offiziellen Shop und auch bei Amazon erhältlich.