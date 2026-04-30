Xiaomi POCO X8 Pro Testbericht – überraschend anders

Es gibt Smartphones, die man testet, bewertet und dann wieder weglegt. Und dann gibt es Geräte wie das Xiaomi Poco X8 Pro. Eines, das nicht nur im Alltag überzeugt, sondern nebenbei eine ganz andere, fast schon unangenehme Frage aufwirft: Kann mich Android doch wieder begeistern? Denn genau dort setzt dieses Smartphone an. Nicht mit einem einzelnen Killer-Feature, sondern mit einem Gesamtpaket, das sich in der Praxis überraschend stimmig anfühlt und dabei an mehreren Stellen zeigt, wie weit Android mittlerweile gekommen ist. Zurückhaltendes Design Schon beim ersten Kontakt wird klar, dass POCO hier bewusst auf ein Design setzt, das nicht polarisieren will. Statt überdimensionierter Kamera-Inseln oder verspielter Experimente bekommt man ein sauber verarbeitetes Gehäuse mit klaren Linien und einer angenehm zurückhaltenden Optik. Mit rund 201 Gramm bringt das Gerät genug Gewicht mit, um hochwertig zu wirken, ohne dabei unangenehm schwer zu sein. Die Dicke von knapp über acht Millimetern sorgt zudem dafür, dass es gut in der Hand liegt, ohne klobig zu erscheinen. Besonders bemerkenswert in dieser Preisklasse ist die IP68-Zertifizierung, die dem Gerät eine gewisse Alltagssicherheit verleiht, ein Feature, das in dieser Preisklasse längst nicht selbstverständlich ist. Richtig spannend wird es beim Display. Das 6,59 Zoll große AMOLED-Panel löst mit 2756 × 1268 Pixeln auf und unterstützt eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Das liest sich auf dem Papier schon gut, wirkt im Alltag aber noch einmal eine Spur besser. Inhalte sind gestochen scharf, Animationen laufen butterweich und vor allem die Helligkeit sticht heraus. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3500 nits bleibt das Display selbst bei direkter Sonneneinstrahlung hervorragend ablesbar. Dolby Vision und HDR10+ runden das Ganze ab und sorgen dafür, dass Streaming-Inhalte sichtbar profitieren. Es ist eines dieser Displays, bei denen man sich relativ schnell daran gewöhnt und dann ungern wieder zurück möchte.

Power unter der Haube Unter der Haube arbeitet mit dem Dimensity 8500-Ultra ein moderner 4-nm-Prozessor, der von schnellem LPDDR5X-Arbeitsspeicher und UFS 4.1-Speicher unterstützt wird. Das Ergebnis ist im Alltag wenig überraschend, aber dennoch beeindruckend: Das POCO X8 Pro ist schnell. Wirklich schnell. Apps öffnen ohne Verzögerung, Multitasking funktioniert problemlos und selbst anspruchsvolle Spiele laufen stabil. Dazu kommt ein Kühlsystem, das dafür sorgt, dass die Leistung auch über längere Zeit konstant bleibt. Was hier auffällt: Es gibt keinen Moment, in dem man das Gefühl hat, Kompromisse einzugehen. Und genau das ist in dieser Klasse doch ziemlich überraschend. Bei der Kamera zeigt sich POCO traditionell etwas pragmatischer. Die 50-Megapixel-Hauptkamera mit Sony IMX882-Sensor und optischer Bildstabilisierung liefert solide bis gute Ergebnisse, insbesondere bei Tageslicht. Fotos wirken kontrastreich, ausreichend detailreich und sind in den meisten Situationen absolut alltagstauglich. Selbst in der Nacht ergeben sich ansprechende Bilder, vorrausgesetzt es gibt eine kleine Lichtquelle. Die Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln erfüllt ihren Zweck, fällt qualitativ aber sichtbar ab. Die 20-Megapixel-Frontkamera liefert ordentliche Selfies, ohne besondere Akzente zu setzen. Insgesamt ergibt sich hier ein Setup, das nicht versucht, mit High-End-Kamera-Flaggschiffen zu konkurrieren, sondern vielmehr zuverlässig funktioniert. Und auch das ist letztlich eine Form von Ehrlichkeit, die gut zum Gerät passt. Ein echtes Highlight ist hingegen der Akku. Mit 6500 mAh gehört er zu den größten in dieser Klasse und sorgt im Alltag für eine Laufzeit, die man schnell zu schätzen lernt. Selbst bei intensiver Nutzung kam ich problemlos durch den Tag, oft sogar darüber hinaus. In Kombination mit der 100-Watt-Schnellladefunktion, die das Gerät in unter einer Stunde wieder vollständig auflädt, entsteht ein Nutzungserlebnis, das fast schon ungewohnt entspannt wirkt. Ich machte mir selten Sorgen um den Akkustand und genau das ist ein größerer Komfortgewinn, als es zunächst klingt.

Android 16 mit HyperOS Softwareseitig setzt das X8 Pro auf HyperOS auf Basis von Android 16. Die Oberfläche ist in den letzten Jahren deutlich gereift, wirkt aufgeräumter und performanter als frühere Iterationen. Natürlich bleibt eine gewisse Eigenständigkeit, die nicht jedem gefallen wird, insbesondere wenn man von iOS kommt. Gleichzeitig bietet das System aber genau die Flexibilität, die Android seit jeher auszeichnet. Mehr Anpassungsmöglichkeiten, mehr Kontrolle und insgesamt ein freieres Nutzungserlebnis. Gerade im Alltag merkt man schnell, wie viele kleine Dinge hier einfacher oder zumindest anders gelöst sind. Und genau hier entsteht dieser interessante Effekt: Das POCO X8 Pro macht nichts spektakulär neu, aber sehr vieles einfach richtig. Es kombiniert ein starkes Display, überzeugende Performance, hervorragende Akkulaufzeit und ein insgesamt stimmiges Gesamtpaket zu einem Gerät, das im Alltag kaum Schwächen zeigt. Die wenigen Kompromisse, etwa bei der Kamera oder der Geschmacksfrage rund um HyperOS, wirken dabei fast schon nebensächlich. Am Ende bleibt vor allem eines hängen: Dieses Smartphone zwingt einen, die eigene Nutzung zu hinterfragen. Nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es in so vielen Bereichen überzeugt, in denen man es vielleicht nicht erwartet hätte. Und genau deshalb ist das POCO X8 Pro ein spannendes Gerät, nicht für die Konkurrenz, sondern auch für eingefahrene Gewohnheiten.

Ein Fazit Das POCO X8 Pro ist kein perfektes Smartphone, aber ein verdammt rundes Gesamtpaket. Es punktet mit starkem Display, sehr hoher Performance und einem Akku, der im Alltag echte Sorgenfreiheit bringt. Gleichzeitig gillt es bei der Kamera kleine Abstriche zu machen und auch das HyperOS ist Geschmackssache. Unterm Strich bleibt ein Gerät, das mehr richtig als falsch macht und genau deshalb so überzeugend ist.