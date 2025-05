Die Sony WH-1000XM6 im Test – Touched by the sound of silence

Die WH-1000XM6 kommen in einem schlichten weißen Karton (nebenbei erwähnt: ein proprietäres Material Sonys, das nachhaltig aus recycelten Rohstoffen hergestellt wird) mit einer umschließenden Banderole daher. Viel Umverpackung braucht es aber auch nicht, denn beim Öffnen fällt der Blick gleich auf das schicke Carry-Case, an und in dem alle weiteren notwendigen Dinge verstaut sind.

An der Trageschlaufe befindet sich eine kleine Schachtel, auf die bequemer Weise auch gleich der QR-Code zur Sound Connect App, sowie die Kurzanleitung zum verbinden der WH-1000XM6 gedruckt wurde. Darin befinden sich noch die üblichen Anleitungen und Garantiehinweise.

Das Carry Case selbst ist mit Stoff bezogen, verfügt im Vergleich zum Vorgängermodell über einen magnetischen Schnapp- anstatt eines Reißverschlusses. Im Inneren findet sich Platz für den XM6-Kopfhörer und ein kleines Fach bietet Stauraum für ein (sehr kurz geratenes) USB-C-Ladekabel und ein 3,5mm Klinkenkabel. Letzteres ist für Menschen, die entweder einen Hang zum Analogen haben oder auf eine physische Verbindung aus Gründen der Soundqualität Wert legen – gefühlt ist die Schnittmenge dieser Personen ohnehin kongruent. Für derlei Frequenzfetischist:innen gibt es übrigens den Sony Walkman als 3600 Euro teure signature series. Aber ihr müsst schnell sein! Zum Zeitpunkt des Verfassens sind nur noch drei Stück verfügbar 😉

Farbseuchen Faux-Pas

Etwas eyebrow-raising finde ich die Tatsache, dass weder das Anschlusskabel (die Teufel Real Blue Pro hatten immerhin dieses Kabel farblich passend dabei) geschweige denn das Ladekabel farblich an die Kopfhörer angepasst, sondern einfach nur schwarz sind. Einen einheitlichen oder zumindest abgestimmten Look der Produktkomponenten erachte ich bei einem Premiumprodukt dieser Preisklasse als obligat. Der bekannte Klemmbaustein YouTuber Held der Steine würde hier wohl von Farbseuche sprechen, wenngleich sie sich fairerweise im Fall der WH-1000XM6 wenigstens auf einen einzigen Farbton beschränkt.

Mein WH-1000XM6 Testgerät ist in der Farbe Platinsilber gehalten. Persönlich habe ich ‚Silber’ bisher anders wahrgenommen, selbst wenn es ein mattes Finish hatte. Aber wenn die Designer:innen bei Sony das als Silber bewerten, sei es so. Wem diese Farbvariante nicht gefällt, der:die hat noch die Auswahl zwischen Gojiblack und Midnight Blue. Ob wie beim XM5 noch eine oder mehrere Farben nachgeschoben werden, wird sich zeigen.

Velvet to the touch

Die Kopfhörer-Muscheln bestehen aus recyceltem Plastik. Sie sind mit einem samtig anmutenden, mattem Finish überzogen, das mich persönlich sensorisch irgendwie an die Haptikvon Papier erinnert. Irgendwie passend, denn wie bereits der XM5 (hier geht’s zu unserem Test) ist der Sony WH-1000XM6 mit nur 254 g sehr leicht, was dem Tragekomfort zugute kommt.

Apropos Tragekomfort: Sony hat beim Mk. 6 den Kopfbügel wieder etwas breiter gestaltet. Beim Vorgänger gab es laut Sony für den schmalen Bügel mehrfach negatives Feedback, da der Halt auf dem Kopf darunter litt. Das asymmetrische Design des Bügels soll zudem laut Sony die richtige Tragerichtung auf einen Blick ermöglichen. Der Bügel und die Polster des WH-1000XM6 sind, wieder mit veganem Soft-Fit-Leder überzogen.

Die Polster-Schlacht bleibt diesmal aus

Das Material wird nicht besonders warm, was potentieller Schweissbildung vorbeugt und auch ganztägiges Tragen nicht unangenehm macht. Wer die Kopfhörer außerdem einem Schweissresistenz-Test im Gym unterziehen möchte die:den wird auch freuen, dass die Ohrpolster notfalls ausgetauscht werden können, sollte das Soft-Fit-Leder Schaden nehmen – diesmal sogar nur mit zwei Handgriffen, ganz ohne Werkzeug.

So ist euch auch ein seltener Blick in die Innereien eures Kopfhörers vergönnt. Ich bin ja kein Audio- geschweige denn irgendein Ingenieur oder dergleichen, aber dieser Blick lässt erneut meine Augenbraue in die Höhe schnalzen. Der darin angeklebte Schaumstoff wirkt auf einen Laien wie mich etwas billig und der elastische Mesh-Stoff, der die 30mm Treiber und die sonstige sensible Technik schützen soll wirkt auch etwas windig. Aber mangels der Kenntnis des Innenlebens anderer Premium-Headphones, wie beispielsweise meiner Teufel Real Blue Pro, kann ich hierzu keine Expertenmeinung äußern, ob das dem State of the Art entspricht.

Is Metal overrated?

Das Einstellband des Kopfhörers ist übrigens stufenlos einstellbar und dabei nahezu geräuschlos. Es ermöglicht so die individuelle Anpassung an nahezu jede Kopfform. Besonders freuen dürfte viele Kund:innen, dass der Faltmechanismus zurück ist, was das Verstauen erleichtert und generell die Flexibilität steigert.

Die metallverstärkten Scharniere agieren dabei nahezu geräuschlos. Metall wurde ansonsten beim WH-1000XM6 eher spärlich eingesetzt. Das sorgt zwar für ein leichteres Gewicht, aber ich frage mich, ob, bzw. wann das stufenlose Einstellband irgendwann ausleiert? Das kann letztlich nur die Zeit zeigen.

Ein paar neue Designelemente Ob die Headphones auch über einen IPX Standard verfügen werden, steht noch nicht fest. Die metallenen Abdeckungen der insgesamt acht Außen-Mikrofone lassen aber zumindest auf einen geringfügigen Spritzwasserschutz schließen (Anm.d. Red: zu einem potentiellen IPX-Rating, konnte der Sony Sprecher in Berlin keine Angaben machen)

Sony WH-1000XM6 – Bedienung und App-Features:

Aber kommen wir zu einer anderen Veränderung. Diese bezieht sich auf die Buttons. Waren beim Vorgänger noch sowohl der Power Button (zum An- und Ausschalten, Aktivieren des Pairing-Modus und zur Akkustandsabfrage) als auch der NC/AMB-Knopf (zum Umstellen zwischen Noise Cancelling und Ambience-Modus) langgezogen-pillenförmig, unterscheiden sie sich nun. Der Power Button ist nun ausladend groß, rund und sitzt leicht vertieft im Chassis. Der Modus-Schalter hat hingegen die Form beibehaltenund ist erhöht. So sollten nun keine Hoppalas mehr passieren. Die Tage, an denen ihr den aktuellen Ladestand erfuhrt, anstatt – wie intendiert – einem:einer Gesprächspartner:in im Ambience-Mode zuhören zu können, sind demnach gezählt.

Ansonsten blieb hinsichtlich der Bedienung eigentlich alles beim Alten. An der rechten Ohrmuschel befindet sich erneut ein großzügiges berührungssensitives Eingabefeld. Auf dem könnt ihr mit den bekannten und – falls nicht – sehr intuitiven Gesten den Titel wechseln, die Lautstärke ändern oder die Wiedergabe starten und pausieren könnt. Auch die Anrufannahme und alles damit verbundene funktioniert wie gewohnt. Haltet ihr das Touchfeld gedrückt, schaltet sich der WH-1000XM6, solange ihr dies tut, in den Ambience-Modus und ihr könnt frei und glasklar mit eurer Umgebung kommunizieren und diese wahrnehmen.

Meine ganz persönliche Blase dank Sound Connect

Wer es ganz freihändig möchte kann auch in der Sound Connect App wieder den Speak-to-Chat-Modus aktivieren, der euch sogar noch diesen Knopfdruck abnimmt. Das mag praktisch klingen, aber leider interpretiert der Kopfhörer auch redundante Laute als Redeversuch. Das führt dazu, dass sich bei einer gerade noch ungestörten Hörsession plötzlich der Modus verändert, weil ihr es gewagt habt zu räuspern. Damit bricht für die kommenden zehn Sekunden erstmal die Immersion eurer Klangblase, in die euch der Mk. 6 noch kurz zuvor nahezu perfekt einhüllte.

Wie bei jedem Premiumgerät verfügt natürlich auch die Sound Connect App über einen einstellbaren Equalizer. Entweder euch gefällt bereits eine der fünf Voreinstellungen oder ihr tobt euch an den zehn Frequenz-Bändern im manuellen Modus aus. Der WH-1000XM6 bringt euch in jedem Fall den für euch perfekten Klang aus.

Wer keine Ahnung von Schallfrequenzen hat, aber zumindest viermal mit dem Finger tippen kann und weiß, was ihm:ihr gerade gefällt, der:die nutzt einfach die mega komfortable „Finden Sie Ihren Equalizer“ Hilfsfunktion. So ist bei jedem Song in Sekundenschnelle die ideale und gerade passende Equalizer-Einstellung gefunden. Egal, ob ihr gerade noch Mozarts kleiner Nachtmusik gehört habt und im nächsten Moment auf harten und dissonanten Metalcore umgesprungen seid, diese Funktion ist an eurer Seite.

Eine Szene machen

Abseits des Equalizers bietet die Sound Connect App noch viele andere Features. Da sind zum Beispiel die Szenen, mit denen es möglich ist, bestimmte Szenarien zu gestalten. So lassen sich diverse Einstellungen auf gewisse Situationen abstimmen. Die WH-1000XM6 starten beispielsweise dann im Gym automatisch eure Workout-Playlist und stellen zudem die Rauschunterdrückung auf die zuvor gesetzten Parameter ein. Damit eure Headphones auch wissen, wann sie zu welcher Szene springen sollen, lassen sich diverse Orte auf Karten mit inklusive Radien einstellen, innerhalb derer dann die entsprechende Szene ausgeführt wird.

In Summe muss ich fast sagen, dass die Sound Connect App einen beim ersten Erforschen nahezu mit Möglichkeiten und Optionen erschlägt. Außerdem bin ich persönlich kein Mensch, der derlei Automatiken vorab programmiert oder gar nutzt, wenn sie – wie beispielsweise die Speak-to-Chat-Funktion – nicht 100%-ig ausgereift sind und dann sogar mein Räuspern als Sprechversuch werten. Aber immerhin schön, dass Sony experimentiert und eine derartige Featurefülle in die Sound Connect App packt.

In dieser Galerie seht ihr einige Screenshots aus der Sound Connect App