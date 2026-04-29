Der eufy C15 Rasenmähroboter ist da: Smart und unter 1.000,- Euro!

Während die beliebten eufy E15 und der E18 fleißig ihre Gartenrunden drehen, steht der neue eufy C15 endlich in den Startlöchern. Was kann er?

Mehr zum eufy C15

Ab sofort lässt sich der Rasenmähroboter mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis auf der eufy Webseite für 899,- Euro vorbestellen. Wer das Modell inklusive Garage möchte, zahlt 999,- Euro. Es sei denn, Frühentschlossene nutzen die bis zum 21. Mai laufende Aktion: Wer einen Euro anzahlt, erhält zum Verkaufsstart am 22. Mai satte 150,- Euro Rabatt auf das 999,-Euro-Modell. Wie die mehrfach ausgezeichnete E-Serie setzt auch der eufy C15 auf die bewährte eufy TrueVision-Technologie. Der Mähroboter kommt ohne Begrenzungskabel, RTK-Antenne und manuelles Kartieren aus. Stattdessen erfassen Kameras in Kombination mit KI-Navigation den Garten automatisch, planen optimierte Mähpfade und sorgen für eine gleichmäßige Rasenpflege. Der Start ist entsprechend einfach: Auspacken, aufstellen, loslegen. Ausgelegt für Flächen bis 500 Quadratmeter eignet sich der eufy C15 besonders für urbane Gärten. Auch in komplexeren Gartenlayouts arbeitet das Modell zuverlässig.

Die 3D-Hinderniserkennung identifiziert über 300 typische Objekte und umfährt sie intelligent. Selbst enge Passagen, Bereiche unter Bäumen oder Flächen im Schatten werden sicher bearbeitet. Gleichzeitig erkennt der C15 auch Kleintiere wie Igel (nachts sollte der Rasenmäher ohnehin ruhen) und stoppt automatisch. Für ein sauberes Ergebnis sorgen Funktionen wie das präzise Mähen von Rasenkanten, paralleles Mähen für ein gleichmäßiges Schnittbild und automatisches Nachmähen von unschönen Lücken. Über die App lassen sich zudem mehrere Zonen, No-Go-Bereiche, virtuelle Wände, Mähzeiten, Schnitthöhen und die Mährichtung festlegen. Bei Regen oder wenig Licht kehrt der Mähroboter automatisch zur Station zurück. Mit nur 58 Dezibel arbeitet der eufy C15 angenehm leise und fügt sich unauffällig in den Alltag im Garten ein. So bleibt mehr Zeit für die schönen Seiten des Frühlings, und der Rasen trotzdem zuverlässig in Form. Was haltet ihr von diesem neuen Produkt?