SteelSeries wird offizieller Partner von CGN Esports: Gemeinsam an die Spitze der DACH-Region

Es gibt Neuigkeiten, die die Gaming-Welt in der DACH-Region ordentlich aufmischen: SteelSeries und CGN Esports gehen ab sofort gemeinsame Wege. In einer mehrjährigen Exklusiv-Partnerschaft wird die Traditionsmarke SteelSeries zum offiziellen Ausstatter für Gaming-Peripheriegeräte. Das bedeutet für euch, dass ihr die Teams von CGN sowie bekannte Gesichter aus der Content-Creation künftig mit absolutem High-End-Equipment in Aktion sehen könnt.

Egal ob das erfolgreiche VALORANT-Team, League of Legends-Profis oder der Fortnite-Ausnahmespieler JannisZ – sie alle werden mit Mäusen, Tastaturen, Headsets und Mauspads ausgestattet, die für den harten Wettkampf auf Profi-Niveau entwickelt wurden. Ihr dürft euch also darauf freuen, dass die Spieler:innen bei ihren nächsten Turnieren und Streams auf der Jagd nach dem nächsten Titel bestmöglich unterstützt werden.

Mehr als nur Sponsoring: Innovation durch Profi-Feedback

Die Zusammenarbeit geht weit über das bloße Platzieren eines Logos auf dem Trikot hinaus. SteelSeries ist seit über 20 Jahren fest in der E-Sport-Szene verwurzelt. Hier sind Profis nicht nur Nutzer:innen, sondern fungieren als Mitwirkende und Mitgestalter:innen bei der Entwicklung neuer Produkte. Ihr könnt euch sicher sein, dass die Erfahrungen aus den Trainingseinheiten und Turnieren von CGN direkt in die Optimierung der Hardware einfließen.

Für SteelSeries ist dieser Schritt ein klares Bekenntnis zur deutschsprachigen E-Sport-Landschaft. Ziel ist es, das FPS-Ökosystem zu stärken und die Brücke zwischen professionellem Wettkampf und der breiten Gaming-Kultur zu schlagen. Die Fanbase von CGN gilt als eine der lautstärksten und aktivsten in der Region – ihr seid also eingeladen, Teil dieser Reise zu sein.

Gemeinsame Erlebnisse für die Community

Was bedeutet das konkret für euch? Neben der technischen Unterstützung der Teams planen die beiden Partner zahlreiche Kampagnen und Community-Aktivierungen. Ihr dürft gespannt sein auf besondere Momente, die sowohl online als auch offline stattfinden werden. Das Ziel der Verantwortlichen ist klar: Die Leidenschaft für das Gaming soll direkt zu euch nach Hause transportiert werden.

CGN Esports hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie zur absoluten Spitze gehören – sei es durch die Dominanz in VALORANT oder die jüngsten Erfolge in League of Legends. Mit dem Rückenwind durch SteelSeries, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern, wird die Organisation ihren Weg fortsetzen und die Zukunft der Gaming-Kultur in der DACH-Region aktiv mitgestalten.