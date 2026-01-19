HUAWEI FreeClip 2 Test: Bessere Open-Ear-Kopfhörer als zuvor

Übrigens geht es hier entlang zu unserem Test der originalen FreeClip – wir wissen also schon, was damals nicht ganz so funktioniert hat. Weiter im Text: Das Unternehmen ist besonders stolz auf die Kombination aus gewichtsoptimiertem Design (nur 5,1 Gramm pro Ohrstöpsel!), verbesserter Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden pro Ladung und 38 Stunden mit der Ladestation, sowie einer beeindruckenden Dual-Diaphragma-Treibertechnologie, die damit die tatsächliche Lautstärke um 100 Prozent erhöht hat. Zusätzlich bieten die HUAWEI FreeClip 2 mit der IP57-Zertifizierung einen höheren Wasserschutzstandard als viele Konkurrenzprodukte. Offizielle Informationen findet ihr auf der offiziellen Website, wo auch alle technischen Details aufgelistet sind. Um den Testbericht ordentlich zu beginnen, packen wir die Buds erst mal aus!

Mit verbessertem Tragekomfort, stärkerer Akkulaufzeit und intelligenter Audiotechnik richtet sich dieses Produkt an alle, die ihre Ohren nicht vor ihrer Umwelt verschließen möchten. Die HUAWEI FreeClip 2 sind Open-Ear-Kopfhörer – also Ohrhörer, die nicht tief in den Gehörgang eindringen, sondern stattdessen mit einem innovativen C-förmigen Bügel auf der äußeren Ohrmuschel sitzen. Der Hersteller positioniert dieses Produkt als ultimative Antwort auf alle, die ein permanentes Tragegefühl, Druckempfindlichkeit oder den klassischen „Ohrkanal-Effekt“ einfach nicht mehr ertragen möchten. HUAWEI wirbt auf der offiziellen Website damit, dass die FreeClip 2 mit ihrem aktualisierten C-Bügel-Design 25 Prozent weicher ist als das Original, das gleichzeitig durch eine hautsympathische Flüssigsilikonbeschichtung für maximalen Komfort sorgt.

Ausgepackt und rauf auf’s Ohr

Öffnet man die elegante Verpackung der FreeClip 2, fühlt man sofort, dass man es mit einem ordentlichen Produkt zu tun hat. Die Kopfhörer selbst ruhen in einem kompakten Ladecase aus mattiertem Kunststoff, das sehr leicht wirkt und sich gut in der Hand anfühlt. Die beiden Ohrstöpsel sitzen wie kleine Perlen in ihrer Mulde und strahlen Qualität aus. Das kleine Ladecase ist wirklich angenehm zu halten und kann via USB-C wieder aufgeladen werden. Die Inbetriebnahme könnte nicht unkomplizierter sein. Mit HUAWEI-Geräten funktioniert die Verbindung so gut wie automatisch: Ihr haltet einfach das Ladecase nahe an euer Smartphone, und die Ohrhörer werden sofort erkannt.

Bei Android- und iOS-Geräten müsst ihr das Case öffnen und das Gerät via Bluetooth verbinden, im Ausnahmefall habt ihr am Ladecase für etwa zwei Sekunden den Koppelknopf an der Seite zu drücken. Das Gerät blinkt auf, die App erkennt die Ohrhörer, und in der Regel sind sie binnen weniger Sekunden bereit zur Benutzung. Selbst technisch weniger Versierte sollten hier ohne größere Probleme zurechtkommen. Es braucht kein Vorwissen, und nach dem erfolgreichen Pairing mit eurem Smartphone könnt ihr schon mit dem Hören loslegen. Empfohlen wird allerdings das Herunterladen der HUAWEI Audio Connect-App, um noch mehr aus den FreeClip 2 herausholen zu können. Was kann die App?

Über die HUAWEI Audio Connect-App

Wie soeben erwähnt: Notwendig ist diese App nicht, aber sie wird aus gutem Grund empfohlen. Denn einerseits könnt ihr damit ein Tutorial ansehen, wie ihr die HUAWEI FreeClip 2 richtig an euren Ohren aufsetzt. Andererseits dürft ihr mit der HUAWEI Audio Connect-App auch ein paar Dinge einstellen, ohne großen Zeitaufwand. Also schnell die App installiert und losgelegt, dank QR-Code in der Schnellanleitung funktioniert dies ohne große Suche oder Ähnlichem. Nach der Installation fegt ihr dann auch schon durch die Optionen, die euch die Software bietet. Dazu gehören die typischen Smart Device-Dinge wie das Aktualisieren der Firmware (im Dezember 2025 war HarmonyOS 5.1.0.158 aktuell), das Einsehen des derzeitigen Akkustands und unter Android auch das Verbindungscenter.

Neben einem bevorzugten Gerät zur Verbindung gibt es aber auch einen Equalizer. Anders als bei anderen Produkten gibt es hier vier Voreinstellungen namens Standard, Erhöhen (also Bass Boost), Höhenverstärker und Stimmen, und zusätzlich gibt es eine Möglichkeit, mit einem 10-Band-EQ selbst kreativ zu werden. Weiters dürft ihr die Gesten anpassen, was passiert, wenn ihr die Earbuds doppelt oder dreifach antippt. Neben Wiedergabe/Pause stehen euch dann auch die Optionen Nächster Titel, Vorheriger Titel, Sprachassistenten aktivieren (nur beim Doppeltipp) oder Keine Aktion zur Verfügung. Mittels Gerät finden könnt ihr die HUAWEI FreeClip 2 piepsen lassen, es gibt auch eine Gestensteuerung, eine Kopfsteuerung, Trageerkennung sowie einen Niedriglatenzmodus.

Die HUAWEI FreeClip 2 im Alltag

Wenn ihr die FreeClip 2 zum ersten Mal aus dem Case nehmt und sie euch vorsichtig an die Ohren setzt, ist euer unmittelbarer Gedanke: „Das war’s?“ Die beiden Teile fühlen sich nach wenigen Momenten federleicht an, beinahe, als ob nichts an euren Ohren wäre. Das ist absolut beabsichtigt und wird sofort zum Highlight. Im Gegensatz zu klassischen In-Ear-Modellen, bei denen sich nach einiger Tragezeit der Gehörgang unangenehm anfühlen und manchmal sogar schmerzen kann, passiert das hier absolut nicht. Die Ohren scheinen regelrecht erleichtert zu sein! Der C-Bügel sitzt so stabil und leicht, dass man wirklich schnell vergisst, dass man überhaupt Kopfhörer trägt. Beim Aufsetzen gilt: Die kleine Kugel muss zum Gehörgang und das Böhnchen hinter das Ohr, nach einem kurzen Adjustieren ist schon alles erledigt.

Beim alltäglichen Einsatz beweisen sich die HUAWEI FreeClip 2 als äußerst zuverlässige Begleiter. Die Sprachverständlichkeit in Anrufen ist kristallklar – auch bei Videotelefonaten über Apps wie WhatsApp oder Zoom funktioniert die Zwei-Wege-Kommunikation makellos. Das liegt an den Dual-Mikrophonen und dem intelligenten Rauschunterdrückungssystem mit DNN-Algorithmus, das Hintergrundlärm recht gut herausfiltert. Generell ist der Klang wirklich gut, und das Versprechen des Herstellers, euer Leben einen persönlichen Soundtrack verpassen zu können, ohne etwas von der Umgebung zu überhören, wird eindrucksvoll gehalten. Eine adaptive Lautstärkenfunktion, die die Musik automatisch an die Umgebungslautstärke anpasst, gibt es ebenso in der HUAWEI Audio Connect-App, auch, wenn sie noch als experimentelle Funktion angeführt wird.

Steuerung und Klang

Die Steuerung funktioniert intuitiv und wird schnell zur Routine. Mit Tipp-Gesten können Anrufe angenommen oder beendet werden, doppeltes Tippen spielt oder pausiert die Musik, dreifaches Tippen springt zum nächsten Track. Die Wisch-Funktion – einfach mit dem Finger oben und unten über die flache Fläche des Böhnchens fahren – ermöglicht es euch, die Lautstärke zu regeln, ohne dass ihr in die App gehen müsst. Diese kleine Feinheit fehlte beim Vorgänger und funktioniert nahtlos. Kopfbewegungen (Kopfnicken zum Abheben und Kopfschütteln zum Ablehnen eines Telefonats) werden genauso unterstützt und haben im Test perfekt geklappt. Die Tonqualität der FreeClip 2 ist für offene Kopfhörer wirklich bemerkenswert. Das neu entwickelte Dual-Diaphragma-Treibersystem sorgt für ein überraschend druckvolles Basserlebnis – dazu empfiehlt sich die EQ-Einstellung „Erhöhen“.

Der Frequenzgang ist breit und ausgewogen, die Höhen bleiben präsent ohne unangenehm zu werden, und die Mitten sind klar definiert. Bei klassischer Musik, Jazz und Podcasts zeigen sich die FreeClip 2 besonders elegant; bei elektronischer Musik oder Hip-Hop merkt man, dass das System bei sehr tiefen Frequenzen nicht ganz mithalten kann. Das ist aber völlig normal bei offenen Systemen und ehrlich gesagt überraschend gut gelöst. Weiters ist die Akkulaufzeit hervorzuheben, denn sie ist absolut fantastisch. Bis zu neun Stunden Wiedergabe mit einer einzelnen Ladung sind Extraklasse, nur beim Telefonieren braucht ihr klarerweise mehr Saft. Mit dem Ladecase erhöht ihr die Zeit auf 38 Stunden Gesamtlaufzeit. Das 10-Minuten-Schnellladesystem, das euch dann bis zu drei Stunden Hörgenuss ermöglicht, ist ebenfalls praktisch, falls ihr zwischendrin die Ohrhörer laden möchtet.

Was noch aufgefallen ist

Durch die neuartige Bauweise in der C-Form sind manche Dinge einfach anders, beispielsweise gibt es bei den HUAWEI FreeClip 2 kein vordefiniertes Links oder Rechts. Ihr nehmt die Hörer einfach in die Hand und setzt sie auf, und das Produkt erledigt den Rest. Genauso ist es im Ladecase, einfach nur reinlegen (Böhnchen nach unten, Kugel nach oben) und alles wird geladen. Das ist echt cool und man gewöhnt sich wirklich rasch daran! Der IP57-Schutz stellt zudem sicher, dass ihr die Earbuds auch mit klarem Wasser kurz abwaschen könnt, perfekt für den Alltag. Alles stellt sicher, dass ihr sie den ganzen Tag tragen könnt – und die Akkulaufzeit hält da entsprechend mit. Dem aktuellen Bluetooth-Standard entsprechend können die Geräte auch mit zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt sein, beispielsweise mit Notebook und Smartphone.

Der Sitz ist richtig gut, selbst während leidenschaftlicher Volleyballpartien fielen die Earbuds kein einziges Mal von meinen Ohren. Die Farbvarianten (Denim Blue, Feather White, Black und Rose Gold) sehen alle toll aus. Die Denim-Blue-Version sticht dabei mit ihrer einzigartigen, gepressten Denim-Textur auf dem Ladecase hervor – das ist wirklich ein schönes Detail für alle, die Wert auf Ästhetik legen. Die Kompatibilität mit Qi-Ladegeräten ist ebenfalls erwähnenswert, so könnt ihr das Ladecase einfach auf so einen Charger legen. Was auch klar ist: Die FreeClip 2 sind offene Kopfhörer, das heißt, eure Umgebung hört mit, wenn ihr Musik mit wirklich lauter Lautstärke hört. Das ist bewusst so designed und nicht wirklich ein Negativpunkt, aber wichtig zu wissen, wenn es auch rund um euch leise sein soll, da würdet ihr Musik ohnehin nicht so laut hören.

HUAWEI FreeClip 2: Die Technik

Beginnen wir mit den Abmessungen: Die Ohrhörer selbst messen ca. 25,4 x 26,7 x 18,8 mm und wiegen je nur 5,1 Gramm. Das Ladecase ist mit ca. 50,0 x 49,6 x 25,0 mm deutlich kompakter als das des Vorgängers und wiegt schlanke 37,8 Gramm. Die Gesamtausrüstung ist wahrlich ultraportabel und passt in jede Hemdtasche. Das Herzstück ist der neue Φ10,8-mm-Dual-Diaphragma-Treiber mit 100 Prozent erhöhter Lautstärke und Tieffrequenz-Power. Das unterstützte Audio-Codec ist L2HC (eine eigene HUAWEI-Entwicklung für hohe Klangqualität), die Adaptive Audio sowie Spatial Audio mit Head-Tracking-Optionen sind vorhanden. Das „Reverse Sound Field Acoustic System“ ist HUAWEI’s Antwort auf klassisches Anti-Audio-Leakage und funktioniert bemerkenswert gut. Die Geräuschunterdrückung funktioniert mit drei Mikrofonen plus VPU und DNN (Digital Neural Network)-Technologie, angetrieben durch die NPU-Rechenleistung. Das ist ein Zehnfaches der Rechenleistung des Vorgängers, weshalb die Sprachnoise-Cancellation tatsächlich beeindruckend sauber funktioniert. Gleichzeitig ist zu erwähnen, dass eine vollständige Active Noise Cancellation (ANC) bewusst nicht implementiert wurde – HUAWEI konzentriert sich stattdessen auf Sprach-Rauschunterdrückung für kristallklare Anrufe.

Die Konnektivität ist dual-device, Bluetooth ist klarerweise verantwortlich für dei Verbindung, und ihr könnt das Case sowohl via USB-C, aber auch über den Qi-Standard wieder aufladen. Der Akku in den Ohrstöpseln fasst jeweils 60 mAh, das Case 537 mAh. Mit diesen Werten ergibt sich die erwähnte Laufzeit von 9 Stunden Single-Charge und 38 Stunden insgesamt. Das Schnellladesystem funktioniert mit 10 Minuten Ladezeit für drei Stunden Nutzung, das ist im Alltag praktisch und auch schon lange bewährt. Die Wasserresistenz ist IP57-zertifiziert, das bedeutet Schutz gegen Strahlwasser aus jedem Winkel und begrenzte Tauchfähigkeit (bis 1 Meter, maximal 30 Minuten). Das ist besser als der IP54-Standard des Vorgängers und übertrifft viele Konkurrenzprodukte von Bose oder Shokz. Die Gestensteuerung erfolgt vollständig durch Tippen und Wischen auf den Komfort-Bereich (also das Böhnchen hinter eurem Ohr) sowie durch optionale Kopfbewegungen. Die automatische Links-Rechts-Erkennung sowie die Trageerkennung wird durch das Erkennen von Kopfnicken und Kopfschütteln erweitert, also alles intelligent durchdacht. Wer es benötigt, die Sprachassistenten-Kompatibilität mit Google Assistant und Siri ist natürlich vorhanden. Kommen wir nun zum Fazit dieses Testberichts!