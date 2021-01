Seit wenigen Tagen könnt ihr in Hitman 3 wieder in die Rolle von Agent 47 schlüpfen – wie auch wir, sind manche vermutlich an dem Punkt, an dem ihr den Hitman 3 Dartmoor Code für den Tresor benötigt, um an die Fallakte zu kommen. Wir erklären euch, wie einfach es geht, ohne dass ihr euch lange auf die Suche nach dem Code begeben müsst.

So lautet der Hitman 3 Dartmoor Code für den Tresor

Destination: Dartmoor (England)

Schritt 1: Erreicht Alexa Carlisle’s Büro im zweiten Stock des Herrenhauses

Schritt 2: Drückt den Knopf auf dem Lederstuhl im Büro

Schritt 3: Gebt den Code 1975 am Tresor ein und entnehmt die Fallakte

Zur Vereinfachung habe ich hier einen Video-Guide von Powerpyx: