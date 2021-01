Hitman 3 von IO Interactive ab heute erhältlich

Der Abschluss der Attentat-Trilogie Hitman 3 ist ab heute erhältlich. Der neue Titel von IO Interactive erscheint für alle aktuellen Plattformen. Neben der Playstation 4 und 5, der Xbox One sowie Series X könnt ihr mit Agent 47 also ebenfalls unter Microsoft Windows Missionen absolvieren. Außerdem werdet ihr das Stealth-Sandbox-Game auf der Nintendo Switch über die Cloud zocken können. Hierzu gibt es übrigens auch einen offiziellen Ankündigungs-Trailer, den wir euch natürlich unten verlinkt haben. Der Release der Cloud-Version ist ebenfalls der heutige 20. Januar.

Hitman 3: das sind die Facts zum Release

Auch im neuesten Teil der Reihe setzen die Entwickler auf das bewährte Sandbox-System. Viele Wege führen nach Rom und so könnt ihr euch in den zahlreichen Aufträgen in Dubai, Berlin, England oder China selbst eine zielführende Strategie zurecht legen. Oder ihr experimentiert einfach mit den diversen Möglichkeiten herum.

Egal für welche Variante ihr euch am Ende des Tages entscheidet: ein paar Punkte solltet ihr zuvor für eine eventuelle Kaufentscheidung berücksichtigen. Wir haben deshalb noch einmal die Daten und Fakten im Überblick für euch:

Daten und Fakten