Hitman 3 Release: Einblicke in die Entwicklung durch IO Interactive

Aber natürlich geht es in Hitman 3 nicht rein um den Fanservice oder die verfeinerung von Gameplay-Mechaniken. All das will sehr gut in eine übergeordnete Story eingebetter werden. Diese muss in diesem letzten Teil der Attentat-Trilogie natürlich auch vor allem eines: eine Brücke schlagen zwischen den einzelnen Spielen der Reihe. Wie die Entwickler mit dieser und weiterer Fragestellungen rund um die Narrative des Games umgegangen sind, erfahrt ihr im folgenden Video.

Neben dem bereits aus den Trailern bekannten Handlungsort Dubai wird man in Hitman 3 auch an anderen Locations Mission erfüllen können. So auch in China, genauer gesagt in der Millionenstadt Chongqing. Diese musste natürlich ebenso adequat als Schauplatz umgesetzt werden wie etwa ein Landhaus mitten in der englischen Provinz. An viele Details muss dabei gedacht werden, damit wir als Spieler uns in der vielseitigen Sandbox so richtig austoben können.