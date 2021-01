So seht ihr das geheime Hitman 3 Ende [SPOILER]

Seit wenigen Tagen könnt ihr in Hitman 3 wieder in die Rolle von Agent 47 schlüpfen – wie auch wir, sind manche vermutlich an dem Punkt, an dem sie das geheime Hitman 3 Ende sehen wollen. Wir erklären euch, wie einfach es geht.

Mission: Untouchable (Romania, Carpathian Mountains)

Um das geheime Ending zu sehen, müsst ihr einfach nur das Serum im Wagon des Zuges statt Arthur Edwards euch selbst injizieren, doch müsst ihr rund eine Minute warten, bevor die entsprechende Interaktionsmöglichkeit erscheint. Und ihr dürft euch das folgende prophetenartige Zeug von Arthur Edwards in der Zwischenzeit anhören.

Second thoughts? Perhaps we understand each other after all. Go on then. Free yourself. Lucas Grey was haunted by his humanity. But freedom of choice is also freedom. Everything is so much simpler in black and white. Thank you my friend. I will take care of you now. All will be well. Wake up. Wake up, my friend. It’s the dawn of a new day, and you have things to do…