So einfach löst ihr das Assassin’s Creed Valhalla Brunnen in Asgard Rätsel

Seit wenigen Tagen könnt ihr in der neuesten Assassin’s Creed Saga ins Wikingerzeitalter abtauchen – wie auch wir, sind manche vermutlich an dem Punkt, an dem sie das Rätsel um den Assassin’s Creed Valhalla Brunnen in Asgard (Questname Well-Traveled) lösen wollen. Wir erklären euch, wie ihr das Rätsel in Windeseile löst. Empfohlen wir für die Quest ein Power-Level von 90.

Damit ihr in den Besitz von Thors Hammer kommt, müsst ihr zuvor das komplette Rüstungsset des Donnergotts ergattern. Dafür müsst ihr ein paar Dinge erledigen, die ich euch hier aufliste:

Schritt 1: Den ersten Projektor auf den ersten Reflektor-Kristall ausrichten

Schritt 2: Den Reflektor beim Brunnen in die richtige Position schieben (hier könnt ihr den Bogen verwenden, um die Ausrichtung nachzujustieren)

Schritt 3: Den Reflektor beim Eingang auf den Reflektor beim Brunnen, den ihr gerade in Position gebracht habt, ausrichten

Schritt 4: Den Reflektor westlich vom Eingang auf den noch ungenutzten Reflektor auf der selben Höhe ausrichten

Schritt 5: Den gerade angestrahlten Reflektor auf den letzten freien Reflektor beim Brunnen richten – Voilá, job’s done!

Falls ihr lieber einem Videoguide folgt, so habe ich für euch den Guide von Powerpyx hier eingebunden. Viel Erfolg beim Lösen des Rätsels.