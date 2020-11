Guide: Wie bekommt man in Assassin’s Creed Valhalla Excalibur?

Seit wenigen Tagen könnt ihr in der neuesten Assassin’s Creed Saga ins Wikingerzeitalter abtauchen – mittendrin statt nur dabei ist natürlich das sagenumwogene Excalibur-Schwert, das ihr auch bekommen könnt. Wie? Das verrate ich euch im folgenden Assassin’s Creed Valhalla Excalibur Guide.

Wenn ihr es schafft, die Vorbedingungen zu erfüllen, bekommt ihr das legendäre Schwert, ihr heimst zugleich die/das Caladfwlch Tropy/Archievement ein. Aber alles schön der Reihe nach.

Wie bekommt man in Assassin’s Creed Valhalla Excalibur?

Dafür müsst ihr eigentlich nur zwei Dinge tun: 11 mysteriöse Steintafeln finden (8 Treasure of Britain und 3 von Zealots) und dann in Myrddin’s Höhle in Hamtunscire die Tafeln platzieren, um das sagenumwobene Schwert euer Eigen nennen zu können.

Der erste Part ist noch verhältnismäßig einfach, denn die Treasures of Britain werden als Mysterien auf der Weltkarte angezeigt (blauer Punkt). Um an die besonderen Tafeln zu kommen, müsst ihr ein Höhle mit Geschicklichkeitspassagen meistern. Im zweiten Teil geht es um die Zealots (Woden, Heike, Hrothgar), die etwas schwer zu finden sind, denn sie befinden sich nicht an einem fixen Ort – sie folgen vielmehr einen Pfad, auf dem ihr sie abfangen könnt. Noch ein Tipp, der hilfreich sein könnte: Sie bewegen sich nur auf Wegen und niemals quer durch die Wildnis. Sobald ihr in der Nähe seid, wird ein Helm-Symbol auf dem Radar angezeigt.

Wenn ihr alles beisammen habt, müsst ihr nur noch in Myrddin’s Höhle in Hamtunscire reisen und die Tafeln platzieren. Falls ihr lieber einem Videoguide folgt, so habe ich für euch den Guide von Powerpyx hier eingebunden. Viel Erfolg bei der Suche.