Die Welt von Assassin´s Creed Valhalla ist enorm weitläufig und birgt viele Geheimnisse. Um euch ein wenig zu helfen, habe ich ein paar Assassin´s Creed Valhalla Tipps und Tricks vorbereitet.

Geldsorgen

Wenn es euch an Geld mangelt, zerstört auf Erkundungstouren alle Kisten, Vasen und andere Dekorations-Objekte, um ein bisschen Taschengeld mitzunehmen. Dadurch bekommt man auch viele Gegenstände die bei Händlern verkauft werden können. Es handelt sich nicht um den größten Schatz aber in Summe kann das „bisschen“ Silber schon viel ausmachen. Kleinvieh macht eben auch Mist!

Fähigkeiten

Die Auswahl an Skills in Assassin´s Creed Valhalla ist außerordentlich groß. Wollt ihr schnell wissen was es alles zu erlernen gibt, dann könnt ihr jeder Zeit eure ausgegebenen Punkte zurücksetzten und einen neuen Weg und andere Fähigkeiten freischalten.

Meister im Gefecht

Starke Feind-Angriffe, die mächtigen Schaden verursachen, sind an dem roten Runen-Symbol, welches kurz vor der Attacke erscheint, erkennbar. Wenn euch eurer Leben lieb ist, bleibt diesen Angriffen fern.

Zielt ihr mit dem Bogen auf Gegner, leuchten bestimmte Stellen gelb. Ein Pfeilschuss auf diese Schwachpunkte, lässt die Feinde taumeln und ermöglicht es eine brutale Attacke auszuführen.

Mit einem Schild könnt ihr normale Angriffe blocken aber auch kontern. Mit dem richtigen Zeitgefühl könnt ihr einen kräftigen Gegenangriff ausführen und unbeschadet davonkommen.

Sollte Eivor mit dem Feuer spielen und sich entzünden, haltet X oder Viereck gedrückt und rollt euch im Dreck um keine Verbrennung zu erleiden.

Um Fallschaden zu vermeiden, könnt ihr kurz vor dem Aufprall einen schweren Angriff ausführen. Dankt daran, wenn ihr das nächste Mal den Heuhaufen verfehlt.

Siedlungs-Upgrades

Assassinen Büro: Dieses Gebäude schaltet nicht nur den Glaubenssprung/Leap of Faith frei, sondern öffnet euch auch das Menü für den Orden der Ältesten. Ein Überblick aller Mitglieder, folgt den Hinweisen um die Ziele in der Welt zu finden und zu eliminieren.

Fischerhütte: Ermöglicht es die Angelschnur zu benutzten. Jedes Mal, wenn ihr einen FischerIn in der Nähe eines Flusses erblickt, gibt es einige wertvolle Fische zu fangen. Fische können für gutes Geld verkauft werden. Arbeitet die Liste von Fisch-Bestellungen ab, um einzigartige Belohnungen zu erhalten.

Kaserne: Hiermit schaltet ihr die JomswikingerInnen frei. Das sind eure eigen erstellten WikingerInnen, welche ihr zu FreundInnen entsenden könnt um im Kampf zu helfen. Besucht die Kaserne regelmäßig um zu sehen, ob die JomswikingerInnen von anderen SpielerInnen benutzt wurden und sammelt euren Anteil der Beute ein!

Valka die Seherin: Irgendwann wird Valka der Siedlung in England beitreten. Baut ihre Hütte, um Visions-Quests freizuschalten. So könnt ihr die Mythologischen-Reiche von Asgard und Jotunheim erreichen und epische Gegner und Götter kennenlernen.

Kartograph: Er wird die genauen Standorte von besonderen Schätzen und Wissensbüchern auf eurer Karte vermerken. Dies ein guter Weg, um schnell spezifische Belohnungen und brutale Kampf-Fähigkeiten zu finden.

Stall: Euch ist Eivor langsam? Dann schwingt euch auf ein Pferd. Mit Steuerkreuz links ruft ihr euer Reittier herbei, haltet ihr die Taste weiter gedrückt, dann schwingt ihr euch reibungslos auf das Tier und reitet direkt los. Damit das Pferd mehr Ausdauer bekommt, durch Gewässer schwimmen kann oder ein anders Aussehen annimmt, müsst ihr in eurer Siedlung den Stall errichten und die Upgrades mit Silber erwerben.

Benutz die Glocke am Eingang des Langhauses der Siedlung, um ein Fest zu starten. Eure Wikinger-Mannschaft bekommt dadurch temporäre Verbesserungen, um schwierige Herausforderungen oder Raids zu meistern. Doch zuerst müsst ihr Gebäude wie die Farm oder die Bäckerei bauen.

Spezial-Tipps

Der Orden der Ältesten wird von ausgebildeten Kämpfern, namens Eiferer, beschützt. Sie patrouillieren in ganz England und sind sehr schwer zu bezwingen, doch es ist nicht unmöglich. Wenn ihr diese Hünen zu einem Fluss lockt und dann eure Mannschaft mit dem Horn herbeiruft, müsst ihr nicht alleine gegen diese brutalen Gegner kämpfen. Die Eiferer haben Tafeln bei sich, die den Zugang zum Schwert Excalibur bei Stonehenge öffnen.

Thors Hammer, Mjolnir, ist in den Bergen Hordjafylkes versteckt. Doch leider könnt ihr die mystische Waffe erst schwingen, wenn ihr Thors Ausrüstung trägt. (Vermutlich findet man die Rüstung in Asgard)

Am Fuße eines Regenbogens können bedeutende Belohnungen gefunden werden. Also habt immer ein Auge am Himmel oder gleitet öfters mit Eivors Raben, Sýnin, durch die Lüfte.

Ich hoffe diese Assassin´s Creed Valhalla Tipps und Tricks helfen euch bei eurem Wikinger-Assassinen-Abenteuer.