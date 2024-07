Bleach: Rebirth of Souls – so sieht das Spiel in Action aus!

Über Bleach: Rebirth of Souls

“Soul Reapers, die Schwerter schwingen, die ihre Seele personifizieren, springen jetzt in die Schlacht”, erklärt der Trailer. “Verwenden Sie die einzigartige Zankensoki-Aktion jedes Charakters, um den Reishi Ihres Gegners zu reduzieren. Die Reduzierung eines Gauges von Reishi verringert den Konpaku Ihres Gegners. Nachdem Sie Ihren Gegner verletzt haben, entfesseln Sie Ihren Kikon-Move und zerstören Sie mehrere Konpaku Ihres Gegners. Zerstöre alle neun Konpaku deines Gegners und gewinne das Spiel. Verwenden Sie die spirituelle Kraft, die sich beim Angriff angesammelt hat, und entfesseln Sie eine spezielle spirituelle Druckbewegung. Sie können auch Reverse Action aktivieren, während Sie angreifen und verteidigen. Drehen Sie das Blatt der Schlacht mit rechtzeitigen Combos. Mitten in der Schlacht bringt dich die angesammelte Kraft in einen erwachten Zustand. Ihre wahre Macht zu entfesseln, wird Ihren Gegner überwältigen!”

Wer jetzt von dieser Beschreibung etwas überwältigt ist: Einfach das Video ansehen, dann erklärt sich vieles. Ob diese Mechanismen zu viel des Guten sein werden? So oder so, Bleach: Rebirth of Souls wird für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und PC über Steam verfügbar sein. Ein Veröffentlichungsdatum muss noch bekannt gegeben werden. Es scheint, als wären alle wichtigen Charaktere mit an Bord und Fans dürften sich schon auf einen kommenden Leckerbissen freuen. So viele Games hat das Franchise bislang ja auch nicht erhalten – also mal sehen, was aus dieser Umsetzung so wird. Viel wichtiger jedoch: Was haltet ihr von dieser Action?